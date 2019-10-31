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Na Praia da Costa

Cliente lancha, reclama de conta e é preso por espalhar fezes em restaurante

'Ele se deu ao trabalho de pegar com a mão (as fezes) e espalhar na parede. A gente teve que pedir desculpa aos clientes e fechar as contas porque o cheiro ficou impossível de suportar', contou o proprietário do local

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 12:30
Cliente foi levado para a Delegacia de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Um cliente de um restaurante localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, foi preso após comer um hambúrguer, tomar uma cerveja, reclamar da conta e espalhar fezes nas paredes do banheiro do estabelecimento. A situação inusitada assustou os funcionários e clientes que estavam no local às 23h desta quarta-feira (30).
De acordo com os funcionários, o cliente Ricardo Gonçalves Machado Duarte, de 54 anos, já chegou ao restaurante reclamando do cardápio e da transmissão de futebol exibida na televisão. Além dele, havia outros 20 clientes e 12 funcionários no local. Após o atendimento, o homem pediu uma cerveja e um hambúrguer com carne extra. 

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Segundo o proprietário informou, após lanchar, Ricardo reclamou do valor da conta e que só pagaria R$ 17,90 pela alimentação. Ao ser questionado, segundo os funcionários, o cliente anunciou que era jornalista e que poderia comprometer a reputação do restaurante. Por se recusar a pagar a conta e se mostrar agressivo, os funcionários acionaram a polícia.
"A conta deve ter dado uns R$ 30, não mais que isso. O cara defecou meu banheiro inteiro. Ele se deu ao trabalho de pegar com a mão e espalhar na parede. A gente teve que pedir desculpa aos clientes e fechar as contas porque o cheiro ficou impossível de suportar. Em quatro anos de funcionamento, nunca vi uma situação dessa"
Dono do restaurante - Empresário
Durante a confusão, o cliente também teria quebrado uma porta de vidro que dá acesso ao corredor do banheiro. Uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha realizava patrulhamento no bairro e foi acionada por funcionários e clientes que estavam no estabelecimento.
Ricardo e os funcionários foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha. O dono do restaurante não estava no local durante a confusão, mas foi informado pelos funcionários e chegou ao estabelecimento no mesmo instante que a Guarda Municipal. Na unidade policial, o cliente disse que discordou do valor excessivo da conta e que o estabelecimento queria cobrar por itens que ele não havia consumido.
O cliente disse que estava com problemas intestinais e que, por isso, acabou sujando o banheiro do estabelecimento. Em depoimento, ele relatou também que faz uso de medicação controlada. Ele foi autuado por destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Foi arbitrada fiança de R$ 1.500. Segundo os registros, o cliente não pagou o valor determinado pela autoridade policial e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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