Cinco pessoas são presas em operação da polícia em Guaçuí

Uma operação no município de Guaçuí, na Região do Caparaó, apreendeu 11 quilos de maconha, armas e munição na casa de cinco homens. O objetivo dos mandados de busca e apreensão, segundo a Polícia Civil, era desarticular uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas do município. Cinco pessoas foram presas e encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
Os 11 quilos de maconha foram encontrados na casa de um dos alvos da ação, que começou às 4h da madrugada. Além da droga, foram apreendidos dois revólveres, duas espingardas e balanças de precisão.
A ação contou com 40 policiais, além do canil da Polícia Militar de Vitória.