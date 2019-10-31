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UNIP I

Cinco adolescentes fogem de unidade de internação do Iases em Cariacica

Ninguém ainda foi recapturado. Causas da fuga estão sendo apuradas

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 14:19
Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Cinco internos do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) fugiram da Unidade de Internação Provisória I (Unip I), em Cariacica-sede, na noite desta quarta-feira (30). Até o momento, ninguém foi recapturado.
Segundo a assessoria de imprensa do Iases, a Polícia Militar foi acionada para efetuar as buscas. A reportagem solicitou informações sobre como se deu a fuga, mas o instituto informou que as causas do ocorrido ainda estão sendo apuradas. Disse também que as imagens das câmeras de videomonitoramento serão utilizadas nas investigações.
Esta é mais uma fuga de internos do sistema este ano. No mês de junho, nove jovens entre 17 e 21 anos incompletos fugiram da Unidade de Internação Metropolitana (Unimetro), mantida pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espirito Santo (Iases) no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.

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