Cinco adolescentes fogem de unidade de internação do Iases em Cariacica

Cinco internos do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) fugiram da Unidade de Internação Provisória I (Unip I), em Cariacica-sede, na noite desta quarta-feira (30). Até o momento, ninguém foi recapturado.

Segundo a assessoria de imprensa do Iases, a Polícia Militar foi acionada para efetuar as buscas. A reportagem solicitou informações sobre como se deu a fuga, mas o instituto informou que as causas do ocorrido ainda estão sendo apuradas. Disse também que as imagens das câmeras de videomonitoramento serão utilizadas nas investigações.