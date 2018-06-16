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"Monstro"

Chefe do tráfico do Rio é preso em casa de luxo em Guarapari

Luiz Carlos é um dos chefes do tráfico em duas comunidades de Macaé (RJ), além do Morro do Urubu, no bairro de Pilares, na Zona Norte do Rio

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2018 às 12:15
Um dos chefes do tráfico de drogas do Rio de Janeiro foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Guarapari na tarde desta sexta-feira (15). Luiz Carlos Moraes de Souza, 45, conhecido como "Monstro", estava em uma residência de luxo, na Praia do Morro. Com o suspeito foi apreendido R$ 7,5 mil e drogas.
Luiz Carlos é um dos chefes do tráfico em duas comunidades de Macaé (RJ), além do Morro do Urubu, no bairro de Pilares, na Zona Norte do Rio, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo.  
A operação foi conjunta com equipes da 5ª Delegacia Regional de Guarapari, coordenada pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro (Seseg), através do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo, com apoio das polícias do Rio.
O criminoso tinha cinco mandados de prisão em aberto. Ele foi autuado por tráfico de drogas e uso de documentos falsos e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde está à disposição da Justiça do Rio de Janeiro.
Chefe do tráfico do Rio é preso em casa de luxo em Guarapari
 

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