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Comando Vermelho

Chefe da maior facção criminosa do Rio é preso em Cabo Frio

Bandido havia fugido do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia em novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 14:41

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 14:41

Stephan de Souza Vieira, conhecido como "BH", um dos chefes do Comando Vermelho Crédito: Polícia Civil do Rio/Divulgação
Chefe em Goiás da facção criminosa Comando Vermelho, a maior do Rio, Stephan de Souza Vieira, conhecido pelo apelido BH, foi preso na manhã deste domingo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no estado do Rio. O bandido de 34 anos é apontado como o responsável pelas rebeliões no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, de onde fugiu em novembro de 2017. Desde 2014, ele cumpria pena por diversos crimes, entre eles homicídio e tráfico de drogas, com condenação prevista em 26 anos.
A ação policial aconteceu após um trabalho de investigação da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio, em apoio a policiais civis de Goiás. BH foi encontrado num apartamento de luxo, no bairro de Vila Nova, em Cabo Frio, destino de famílias em férias nesta época do ano, no litoral fluminense. No local, foram encontrados dezenas de aparelhos de celular, joias, dinheiro e cadernos com dados sobre a movimentação do tráfico de drogas.
"Foi uma prisão importante, já que se trata do chefe da maior facção criminosa do Rio com atuação em Goiás, e responsável pelas rebeliões que estão ocorrendo por lá. Além disso, a prisão foi possível graças à integração entre as polícias civis do Rio e de Go e troca de informações de inteligência", explica o delegado Felipe Curi, da DCOD.

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