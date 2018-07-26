Chapeiro morto em Vila Velha já tinha sofrido ameaças de PM

Anderson Carvalho dos Santos, de 31 anos, foi morto por PM em apartamento Crédito: Reprodução

O chapeiro de lanchonete Anderson Carvalho dos Santos, de 31 anos, morto por um policial militar dentro de um apartamento, no bairro Vale Encantado, Vila Velha, já havia sido ameaçado de morte pelo militar, segundo relato da família da vítima. Anderson mantinha um relacionamento amoroso com a ex-esposa do PM há quatro anos, ainda segundo a família dele.

O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, dentro do apartamento onde o soldado Iltemir Araújo Machado, de 52 anos, e a ex-esposa moravam. O policial encontrou Anderson no banheiro do casa e o baleou durante uma briga.

Em depoimento à Polícia Civil, o soldado - lotado no 4º Batalhão da PM, 5ª Companhia  disse que estava de plantão, quando deixou o serviço e passou em casa, por volta de 1h, para buscar alguns documentos. Ao entrar no apartamento, ele encontrou a ex-esposa lavando a cabeça no tanque e percebeu que a luz do banheiro estava acesa. Ele ouviu uma pessoa tossir dentro do banheiro.

Ao abrir a porta do cômodo, deparou-se com Anderson tomando banho . O soldado alegou que não conhecia a vítima e que Anderson reagiu com agressões físicas ao ser questionado pelo militar sobre quem era ele.

Na versão do soldado , os dois lutaram e Anderson teria dado uma gravata no militar, momento em que tentou pegar a arma dele. Iltemir, então, disparou atingindo Anderson no queixo. O chapeiro caiu morto no chão.

O PM foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e encaminhado para o presídio militar. Na audiência de custódia, a prisão dele foi convertida para a preventiva.

Ainda em depoimento, o militar afirmou que está separado da esposa há três anos, mas que ainda moram na mesma casa, junto com o enteado adolescente e o filho do casal. Eles dormiam no momento do crime.

VERSÃO DIFERENTE

Iltemir Araújo foi autuado por homicídio Crédito: Reprodução | Facebook

Em depoimento, o soldado Iltemir disse que não conhecia Anderson e que não sabia se a ex-esposa possuía um relacionamento com Anderson. Já a mulher relatou à polícia que Anderson era um amigo dela.

As duas versões, porém, são diferentes das informações dadas pela atendente de farmácia Lorayne Carvalho Lopes, 22 anos, irmã de Anderson.

Meu irmão e a mulher se conheceram há quatro anos em um curso de recursos humanos. Ela frequentava a casa da minha família. Dizia que estava separada do PM mas que moravam na mesma casa, contou a jovem.

Lorayne, porém, diz que no primeiro ano de relacionamento amoroso o militar descobriu a relação e fez ameaças.

Uma vez, o policial ligou para a casa da minha mãe dizendo que ainda amava a mulher e que não a largaria, por isso iria matar meu irmão se ele não se afastasse dela, afirmou a irmã de Anderson.

Para ela, a morte do irmão poderia ter sido evitada. Se realmente meu irmão lutou com o militar em um espaço tão pequeno como um banheiro, o PM poderia ter o imobilizado ou ter dado um tiro no pé. Ele é treinado para saber lidar com situações assim, observou.

Não sei como serão nossas vidas agora, diz irmã de Anderson

Na madrugada de segunda-feira, a mãe de Anderson desconfiou que algo tinha acontecido com o filho. Ela sentiu que tinha acontecido algo com meu irmão, por volta de 1h, e não dormiu mais. Só soubemos da morte quando procuramos o DML, pela manhã, contou a irma Lorayne.

Anderson conhecia a ex-esposa do PM?

Eles tinham um relacionamento amoroso, nunca escondeu nada da gente. Quando o policial descobriu que ela estava com meu irmão, ligou pra casa da minha mãe e fez ameaças de matar meu irmão caso ele não se afastasse dela.

Tinham receio dessas ameaças?

Toda vez que meu irmão saía de casa para encontrá-la ficávamos preocupados, com medo que o policial concretizasse as ameaças. Nós e os amigos de Anderson falamos, demos conselhos, mas não adiantava.

Como souberam da morte dele?

Anderson chegava meia-noite do trabalho. Mas na segunda deu 1 hora, minha mãe acordou e viu que ele não estava em casa. Logo ficou preocupada. Não dormiu mais, passou a ligar pra ele e para nós, todos ficamos preocupados. Às 4 horas, o desespero aumentou, pois era o horário que ele chegava em casa quando ia para a casa dela. Refizemos o trajeto do trabalho dele, fizemos buscas, pois como andava de moto poderia ter sofrido um acidente. Ligamos para a mulher, mas ela também não atendeu. Quando amanheceu, meu marido foi ao DML e descobriu que Anderson tinha sido morto. Foi desesperador, é como se um pedaço da gente tivesse sido arrancado.

Vocês têm medo hoje?

A gente tem medo de sofrer represália, por isso demoramos em falar. Anderson ia sempre na casa dela. Ela ligava, falava que estava passando mal, e ele saía desesperado pois gostava dela.

Que lembranças ficam de Anderson?