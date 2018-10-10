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Segurança

Certificação aumenta funções de cães das polícias e dos Bombeiros

Hoje existem cerca de cinquenta cães atuando nas forças de segurança do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 14:11

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 14:11

Cães utilizados pelas forças policiais do Estado Crédito: Kaique Dias
Cães que antes faziam apenas algumas funções nos Bombeiros, na Polícia Militar e na Polícia Civil agora vão passar a atuar em diversas áreas. É que os animais que fazem parte das forças de segurança do Estado vão passar por um novo modelo de certificação aplicado pelas próprias polícias.
Segundo um dos responsáveis pelo treinamento dos animais no Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Leonardo Merigueti, esses cães vão passar a cumprir outras funções com o treinamento, que será feito por especialistas policiais e bombeiros. Antes, empresas privadas faziam essa certificação. No total existem 50 animais trabalhando na Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).
Atualmente a gente está mantendo uma atualização técnica, conforme os parâmetros internacionais, então nós estamos aperfeiçoando a atuação dos nossos cães, em algumas operações que não eram utilizados, como a perícia de incêndio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, como também a investigação de homicídios, para localização de cadáveres, declarou.
Um regulamento será publicado no Diário Oficial do Estado (DIO) nesta quinta-feira (11), com os parâmetros sendo aplicados de forma única por todas as agências de segurança.
Apesar da integração dos trabalhos, o coronel explica que existem cães voltados para cada tipo de ação. Nos Bombeiros eles são mais voltados para buscas de sobreviventes, e agora também nas perícias de incêndios, e na Polícia Militar, para localizar suspeitos, drogas e armamento.
Certificação aumenta funções de cães das polícias e dos bombeiros

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