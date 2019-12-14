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Na Avenida Vitória

Cerco Inteligente ajuda a recuperar carro roubado em 10 minutos em Vitória

Fiat Uno roubado na Serra entrou em Vitória às 21h55 e foi flagrado pelas câmeras. Às 22h05 foi parado em barreira da Guarda Municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 15:49

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 15:49

Fiat Uno roubado entrou em Vitória às 21h55 e às 22h05 foi parado em barreira da Guarda Municipal Crédito: Divulgação/PMV-Semsu
As câmeras de vigilância do Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura de Vitória ajudaram a recuperar um carro roubado em apenas 10 minutos depois que o veículo entrou na Capital na noite desta sexta-feira (13). Este foi o 212º veículo recuperado desde que o sistema começou a operar em março de 2018.
A ocorrência envolvia um Fiat Uno que foi roubado em André Carloni, na Serra, e passou pela Rodovia do Contorno. Por meio do sistema, a Guarda Municipal de Vitória identificou em tempo real a entrada do veículo em Vitória às 21h55. Apenas dez minutos depois, o carro foi abordado na Avenida Vitória as 22h05. O suspeito, que estava com um revólver falso, foi preso.
Segundo a prefeitura, as informações integradas do cerco garantiram que a Guarda Municipal identificasse em tempo real a entrada do veículo em Vitória e garantisse a agilidade da abordagem. 

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Também na sexta, o Cerco Inteligente de Segurança já havia ajudado a recuperação de outros dois veículos. Pela manhã, um Gol foi recuperado após as câmeras registrarem a passagem do veículo duas vezes nas imediações do Parque da Fonte Grande, na rodovia Serafim Derenzi.
De tarde, uma moto com suspeita de clonagem também foi detida. A abordagem ocorreu na Avenida República, próximo ao Parque Moscoso, logo após a moto passar pelo cerco da Curva do Saldanha.

SISTEMA INTEGRADO AJUDA NA RAPIDEZ

O subsecretário da Guarda Civil Municipal, Edvandro Sipolatti, explica que o sistema integrado garante que todos os agentes de Segurança Pública possam ter acesso às informações de forma ágil, o que facilita a resolução dos casos e impede que criminosos atuem.
"O sistema do Cerco Inteligente de Segurança é uma importante ferramenta que contribui no trabalho das agências de Segurança Pública que atuam na cidade de Vitória", disse. A Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também o Ministério Público possuem acesso ao sistema de informações do cerco.
Sipolatti reforça, ainda, a importância das vítimas acionarem o 190 imediatamente após as ocorrências. "Quanto mais rápido a informação chega, mais rápido nossos operadores da Central de Operações Integradas da Guarda Municipal podem agir e auxiliar as forças para a recuperação de veículos e prisão dos suspeitos", destacou.

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