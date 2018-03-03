Central Carapina: bandido aponta arma para PMs e é baleado

Fachada da delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde o caso foi registrado Crédito: Fernando Madeira

Um criminoso, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi baleado na perna ao apontar uma arma para policiais militares que faziam ronda no bairro Central Carapina, na Serra, na tarde deste sábado (3). Com ele, foi encontrada uma pistola calibre 380, com dois carregadores e 20 munições. Ferido, o bandido foi socorrido e levado para um hospital. Ele será autuado por dupla tentativa de homicídio.

O caso aconteceu 11 dias após moradores do bairro presenciarem um confronto entre traficantes e policiais civis que resultou na morte de um jovem.

De acordo com a polícia, tudo começou durante um o patrulhamento no bairro Central Carapina, após os PMs receberam a informação de que indivíduos estariam armados no bairro. Foi montado um cerco na região e a equipe se deparou com um suspeito com as mesmas características da denúncia.

Ao perceber a aproximação da viatura, os policiais afirmam que o homem fez menção de atirar contra os policiais, que revidaram. O suspeito boi baleado na perna e levado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. A polícia afirma que com lee foi apreendida uma pistola calibre 380, dois carregadores e 20 munições do mesmo calibre.

A ocorrência foi entregue na Divisão de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP).

ÚLTIMOS CASOS

Ação policial no bairro Central Carapina, na Serra, terminou com um morto e viaturas apedrejadas Crédito: Fernando Madeira | GZ | Arquivo

No último dia 20 de fevereiro, um jovem de 18 anos morreu durante um tiroteio no bairro Central Carapina , na Serra. A morte causou indignação em moradores do bairro, que apedrejaram duas viaturas, sendo uma delas a do delegado que comandava a ação.

A revolta se estendeu até o início da noite e terminou com carros quebrados e um protesto na BR 101 . Ônibus deixaram de circular no bairro e escolas e parte do comércio ficaram fechados.

Uma equipe da Delegacia de Crimes Contra à Vida (DCCV) da Serra chegou a Central Carapina, por volta das 14h30, para cumprir um mandado de prisão contra Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, 25 anos, suspeito dos dois últimos homicídios ocorridos no bairro.

A informação da polícia é de que ele estava dentro de uma casa, na Rua Ceará. A residência foi cercada por uma equipe de sete policiais. Quando entraram pelos fundos do imóvel, os investigadores já se depararam com Deusimar Lucas Cunha Neves.

O jovem, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e foi detido há 15 dias por suspeita de homicídio, estava armado com uma pistola calibre ponto 40, segundo a PC. Deusimar apontou a arma para os policiais e um deles atirou de imediato contra o jovem, que foi atingido por oito tiros, nas regiões das pernas e peito.

Os outros dois suspeitos que estavam na residência conseguiram fugir, inclusive Paulo Sérgio, que era alvo da operação. Contra ele constam cinco mandados de prisão em aberto por homicídio.

Na fuga, Paulo Sérgio deixou para trás uma pistola calibre 9 milímetros, modificada e com capacidade para 30 tiros. De acordo com a polícia, Deusimar era integrante da Gangue da Vala, uma das mais violentas de Central Carapina.

Familiares de Deusimar se revoltaram com a morte dele e jogaram pedras na viatura descaracterizada da DCCV da Serra. A pedra atingiu o vidro traseiro do veículo. Neste momento, foi solicitado o reforça da Polícia Militar.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Criminal foram acionadas para o local e recebidas à pedradas assim que chegaram no bairro.

O vidro de trás, onde fica o cofre da viatura, ficou estilhaçado com a pedrada. Moradores ainda atiraram pedras contra os policiais.

O clima no bairro ficou tenso e a equipe de reportagem, inclusive, se abrigou embaixo de uma escada para não ser alvo das pedradas também.

Para ajudar a controlar a situação no bairro, foram deslocadas para o local equipes da Força Tática e Grupo de Apoio Operacional (GAO) da PM, e do Grupo de Operações Táticas (GOT) da PC, além de investigadores da DCCV da Serra, DHPP e da perícia.

Na casa alvo da operação, a polícia descobriu um muro onde os suspeitos praticavam tiro ao alvo. O local estava repleto de marcas de balas e, segundo a polícia, era usado para o treinamento de traficantes.

Os conflitos no bairro nos últimos meses tem sido constantes, motivados por gangues que disputam o controle do tráfico de drogas na região.

RODOVIA BLOQUEADA

Quem passava pela BR 101 ontem, nas imediações do bairro Central Carapina, na Serra, presenciava um cenário de medo: bandidos encapuzados, tiros, ônibus depredados e moradores sem conseguir chegar em casa.

Ação policial com morte em Central Carapina, na Serra, fechou BR 101 Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a polícia, por volta das 17 horas criminosos e alguns moradores foram para uma das entradas no bairro, na BR 101, atear fogo em pneus em protesto pela morte de Deusimar Lucas Cunha Neves, de 18 anos. O grupo foi impedido por uma equipe da Polícia Militar que estava na região e acabou se dispersando.