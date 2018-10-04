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Violência infantil

Casos de agressões contra crianças marcam a semana no Espírito Santo

Registros ocorreram em Vitória, Vila Velha e Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 19:35

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 19:35

Outubro começou, infelizmente, de forma muito trágica no Espírito Santo. A semana foi marcada pela onda de violência contra crianças em Cariacica, Vitória e Vila Velha. O que também choca nos casos é a idade das vítimas  de 27 dias de vida, outra de dois meses e uma de dois anos.
PAI ACUSADO DE AGREDIR FILHO DE 27 DIAS DE VIDA
Carrinho do bebê que foi agredido e internado com traumatismo craniano Crédito: Carlos Alberto Silva
Na última segunda-feira (1), um pai foi preso acusado de ter batido no próprio filho, uma criança de apenas 27 dias de vida. A vítima, que deu entrada no hospital no domingo (30), está internada em estado grave, com traumatismo craniano, no Hospital Infantil, em Vitória. O homem nega a violência e diz que o filho mais velho  que é autista  é quem teria arremessado o irmão no chão.
MÃE SURTA E JOGA BEBÊ DE DOIS MESES DE PRÉDIO
Janela em que bebê de dois meses foi jogado pela mãe que teria sofrido surto bipolar Crédito: Carlos Alberto
Outro caso chocou o Espírito Santo. Na terça-feira (2), uma mãe surtou e jogou um bebê de dois meses de idade do segundo andar de uma casa no bairro Campo Grande, em Cariacica. A criança caiu em cima do telhado de um vizinho. O pai ainda tentou resgatar o filho, mas o telhado quebrou e os dois caíram.
À polícia, o pai disse que a esposa sofre de transtorno bipolar e quebrou a janela, jogando a criança em um momento de surto. O bebê, que completa três meses no próximo domingo (7), foi levado pelo Bombeiros ao Hospital Infantil de Vitória. Ele passa bem. O pai ficou ferido e deve passar por uma cirurgia na coluna.
MENINA TEM PERNA QUEBRADA PELO NAMORADO DA MÃE
Não queria jantar. Esse foi o motivo fútil para que uma criança de apenas dois anos tivesse a perna quebrada pelo namorado da mãe, nesta quarta-feira (4), em Vila Velha. A mãe da menina, uma estudante de 20 anos, que está grávida de quatro meses, também foi agredida ao tentar defender a filha.
Menina de dois anos teve a perna direita imobilizada Crédito: Mayra Bandeira
A mulher estava na casa do namorado quando o crime aconteceu. Irritado porque a vítima não queria jantar, ele pegou um chinelo de borracha e passou a bater na garota. A mãe, na tentativa de salvar a filha, também foi agredida fisicamente e verbalmente pelo companheiro.
A polícia foi acionada, mas o suspeito conseguiu fugir. Mãe e filha foram socorridas para um hospital do município e liberadas após o atendimento médico. A ocorrência foi registrada no Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória.
 

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