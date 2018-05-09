Caso Marielle: testemunha envolve vereador e miliciano

Marielle Franco Crédito: Reprodução/Instagram

Testemunha chave, que está ameaçada por milícia da Zona Oeste, fez revelações à polícia sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Gomes. Em três depoimentos, ela relatou reuniões entre um miliciano, que hoje está preso em Bangu 9, e um político do Rio de Janeiro. As conversas, que tratavam dos prejuízos causados pelo combate da vereadora ao avanço de grupos paramilitares em comunidades de Jacarepaguá, começaram ainda no ano passado. Nos depoimentos, além do político e do chefe da milícia, também foram mencionados os nomes de outros integrantes do bando, que teriam participado da execução.

O QUE SE SABE SOBRE O CRIME

- Por volta das 19h, Marielle chega à Casa das Pretas, na Rua dos Inválidos, na Lapa, para mediar um debate promovido pelo Psol com jovens negras.

- Segundo imagens obtidas pela polícia, um Cobalt com placa de Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense, está parado próximo ao local. Quando Marielle chega, um homem sai do carro e fala ao celular.

- Por volta das 21h, Marielle deixa a Casa das Pretas com uma assessora e Anderson. Pouco depois, um Cobalt também sai e segue o carro de Marielle.

- No meio do trajeto, um outro carro, de características ainda não divulgadas, se junta ao Cobalt na perseguição ao veículo de Marielle.

- Por volta das 21h30, na Rua Joaquim Palhares, no Estácio, um veículos emparelha com o carro de Marielle e faz 13 disparos: 9 acertam a lataria e 4, o vidro.

- Marielle e Anderson são baleados e morrem.

- A vereadora foi atingida por 4 tiros na cabeça.

- Anderson levou ao menos 3 tiros nas costas.

- A assessora é atingida por estilhaços, levada a um hospital e liberada.

- A arma foi uma pistola 9 mm, e os tiros foram disparados a uma distância de 2 metros.

- A munição pertencia a um lote vendido para a Polícia Federal de Brasília em 2006. A polícia recuperou 9 cápsulas no local do crime.

- O ministro da Segurança diz que as balas foram roubadas na sede dos Correios na Paraíba, "anos atrás".

- O Ministério da Segurança afirma, por sua vez, que a agência dos Correios na Paraíba foi arrombada e assaltada em julho de 2017 e que no local foram encontradas cápsulas do mesmo lote de munição.

- O lote é o mesmo de parte das balas utilizadas na maior chacina do estado de São Paulo, em 2015, e também nos assassinatos de 5 pessoas em guerras de facções de traficantes em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

- Para a polícia, os assassinos observaram Marielle antes do crime, porque sabiam exatamente a posição dela dentro do carro. A vereadora estava sentada no banco traseiro  algo que não costumava fazer  e o veículo tem vidros escurecidos.

- A polícia acredita que o carro dela foi perseguido por cerca de 4 km.

- Os criminosos fugiram sem levar nada.

- Até o momento, a polícia ouviu duas testemunhas: a assessora de Marielle e uma segunda pessoa.

- A viúva da parlamentar também prestou depoimento, mas não como testemunha do crime.

- A polícia já tem imagens de câmeras de segurança.

- Cinco das 11 câmeras de trânsito da Prefeitura do Rio que estavam no trajeto de Marielle estavam desligadas. Fonte ligada à apuração diz que imagens não seriam cruciais, mas ajudariam na investigação.

- A investigação ganhou um reforço de 5 promotores, a pedido do responsável pelo caso.