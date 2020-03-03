Caso Maiara: sem respostas, avó luta para ver a neta após morte da filha

Maiara de Oliveira Freitas Crédito: Acervo pessoal

meses após o caso, o crime segue sendo investigado e nenhum suspeito foi preso. Além da dor pela perda brutal, a família da jovem agora enfrenta outro drama: a dificuldade em conseguir ver a neta, que atualmente vive com o pai. A avó materna pretende, inclusive, entrar na Justiça pela guarda compartilhada. Executada por dois criminosos encapuzado s, dentro de casa, na frente da filha de 4 anos. A história da morte de Maiara de Oliveira Freitas, de 26 anos, chocou pela crueldade. Quase seismeses após o caso, o crime segue sendo investigado e nenhum suspeito foi preso. Além da dor pela perda brutal, a família da jovem agora enfrenta outro drama: a dificuldade em conseguir ver a neta, que atualmente vive com o pai. A avó materna pretende, inclusive, entrar na Justiça pela guarda compartilhada.

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A operadora de telemarketing Maiara de Oliveira Freitas foi assassinada na Rua B, do bairro Antonio Ferreira Borges, em Cariacica , às 4 horas, do dia 11 de setembro de 2019. Fingindo serem policiais, dois bandidos encapuzados invadiram a casa, agrediram o pai da vítima e mataram a jovem de 26 anos na frente da filha dela. A menina não ficou ferida e os bandidos fugiram comemorando o assassinato.

"É UMA DOR DUPLA", LAMENTA MÃE DE MAIARA

Com a voz trêmula e muito abalada, a mãe de Maiara, de 43 anos, contou que ainda é muito difícil falar sobre a morte da filha. Sem querer se identificar, por medo de represálias, ela conta que logo após a morte da jovem, conseguia visitar a neta normalmente. Porém, diz que após negar ao pai da menina um documento pessoal de Maiara, não conseguiu mais ter contato a neta, que atualmente mora com o genitor.

"Ele pediu um documento para conseguir pensão da minha filha. Mas como eles nunca foram casados, achei melhor não entregar. Depois disso, ele cortou todo o meu contato com a minha neta, que não tem nada a ver com essa história toda. Cheguei a ir à creche da menina para vê-la e fui ameaçada de chamarem a polícia. Por isso, estou me organizando para entrar na Justiça pela guarda compartilhada. Minha neta foi criada pela família materna. Da mesma forma que sofro pela falta dela, ela também sente nossa falta. É uma dor dupla, pela minha filha e pela minha neta", lamenta.

A reportagem não conseguiu o contato do pai da criança.

"MINHA MÃE MORREU", DIZ MENINA DE 4 ANOS

Uma prima de Maiara, que também prefere não se identificar, contou a que a criança chegou a iniciar um tratamento psicológico. Logo após ver a execução da mãe dentro de casa, ela passou a ter medo de ficar sozinha nos cômodos das residências.

"Até hoje, às vezes, ela pergunta pela mãe. Ela presenciou todo o crime, foi ao enterro... Hoje você olha para ela e, aparentemente, ela está bem. Mas, às vezes, ela fala 'minha mãe morreu'. Não sei se esse trauma pode causar algum problema no futuro. Mas temos esperança de que as coisas se resolvam. Que nossa família consiga voltar a ter contato com minha sobrinha e que o caso da Maiara seja esclarecido. Espero que alguém denuncie quem fez isso com ela, porque foi muita crueldade, muito injusto." Prima da vítima - Não se identificou

Caso Maiara: mulher assassinada em Cariacaica Crédito: Gazeta Online

INVESTIGAÇÃO E SUSPEITA DE VINGANÇA

Na época do crime, familiares da vítima contaram que Maiara morava no bairro há duas semanas. Ela não tem passagem pela polícia e a suspeita era de que a operadora de telemarketing teria sido morta por vingança.

Isso porque, cerca de um ano antes do crime, o namorado de Maiara também foi morto no bairro. Ela teria ajudado a polícia na investigação e sofreu ameaças. Com medo, a jovem chegou a se mudar para Minas Gerais e retornou a Antônio Borges 14 dias antes de ser assassinada.

Procurada, a Polícia Civil informou por nota que o caso está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que nenhuma linha de investigação é descartada.