Caso de jovens mortas vítimas de homofobia terá audiência nesta quinta

Meiryhellen Bandeira, 28 anos, e Emilly Martins Pereira, 21, foram mortas quando estavam em uma motocicleta Crédito: Montagem | Gazeta Online

Um crime que chocou Linhares em setembro do ano passado vai ter sua primeira audiência de instrução e julgamento nesta quinta-feira (29), no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, localizado no bairro Três Barras. Meiryhellen Bandeira, 28 anos, e Emilly Martins Pereira , 21 anos, foram assassinadas por Roberto Luis Pavani. Para a Justiça, a motivação do crime foi a homofobia, pois as duas vítimas eram namoradas.

Na noite do dia 21 de setembro, as jovens estavam em cima de uma motocicleta na esquina da rua onde Emilly morava, no bairro Novo Horizonte, quando um vizinho atirou nas duas. Era Roberto. Cada uma foi atingida por um disparo de arma de fogo nas costas. Emilly foi encontrada caída na esquina da Rua Presidente Jânio Quadros, ainda viva, mas em estado grave. Cerca de 100 metros a frente estava o corpo de Meiry, como era conhecida, ao lado da moto de cor preta.

Roberto Luis Pavani foi preso acusado de matar as jovens Crédito: Reprodução

Emilly, que havia concluído o curso técnico em Enfermagem e esperava por sua formatura, que aconteceria dois meses após sua morte, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Rio Doce. Ela deu entrada na unidade pouco após a meia-noite de 22 de setembro e passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu algumas horas depois. À época, a assessoria do hospital informou que a jovem sofreu uma grande lesão no fígado, causada pelo tiro.

DECISÃO

O acusado pelo duplo homicídio foi preso de forma provisória em 11 de outubro. No dia 6 de novembro, a 1ª Vara Criminal de Linhares decretou a prisão preventiva de Roberto. Em sua decisão, o juiz André Bijos Dadalto disse que tratava-se um crime gravíssimo e de extrema violência e que a motivação seria homofobia.

O magistrado citou que os elementos coletados dão conta de que a motivação do crime foi em decorrência de preconceito em virtude do relacionamento homoafetivo entre as vítimas, que não puderam esboçar qualquer reação diante da investida do acusado, que se encontrava em superioridade de forças, visto que portava uma arma de fogo.

EXPECTATIVA

Audiência será no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares Crédito: Loreta Fagionato

A técnica em Enfermagem Márcia Maria Vaz Martins, mãe de Emilly, disse que espera que agora se faça Justiça pela morte de sua filha e de Meiry. Que o juiz reconheça que esse indivíduo faz mal, oferece risco à sociedade e não aconteça mais o que aconteceu com as nossas filhas, afirmou.

Segundo ela, será muito difícil assistir à audiência. É como se fosse reviver tudo novamente. Se já tivesse acontecido a audiência, o julgamento seria mais fácil, mas como há essa demora da Justiça a gente fica sofrendo. Não é só saudade, é reviver todas as etapas mais uma vez, lamentou Márcia.

A morte de Emilly mudou completamente a vida de sua mãe. Márcia contou que tudo na cidade lembra sua filha e que o sofrimento é muito grande. Hoje vivo fechada em casa e não consigo entrar no hospital onde ela foi atendida, trabalhei lá por nove anos. Agora sigo buscando a Deus e tento viver da forma que é possível. Sinto muita saudade. A Emilly estava feliz que ia trabalhar, ia seguir a mesma profissão que eu, só faltava a formatura, contou.

HOMOFOBIA

Sobre a motivação do crime, que seria a homofobia, segundo a Justiça, Márcia diz que sempre aceitou a orientação sexual da filha e dava todo o apoio. A gente só acredita no preconceito quando acontece com a gente. Sempre aceitei minha filha, sempre conversei, mesmo não entendendo pois sou evangélica. Mas eu sou mãe e tinha que entender, se eu não entendesse minha filha quem entenderia?, questionou

PENITENCIÁRIA