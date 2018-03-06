Juciara Pereira dos Santos é tia de Andrielly e contou que encontrou marcas no corpo da criança Crédito: Carlos Alberto Silva

morte da mãe, que foi assassinada na madrugada do último domingo (4). O companheiro de Andrielly, Rubens de Almeida Dias Júnior, de 23 anos, é o suspeito de ter cometido o crime. Familiares de Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos, estiveram no Departamento Médico Legal (DML) para realizar exames de corpo de delito na filha da jovem que apresentava marcas pelo corpo e dizia que sentia dores. A criança presenciou a, que foi assassinada na madrugada do último domingo (4). O companheiro de Andrielly, Rubens de Almeida Dias Júnior, de 23 anos, é o suspeito de ter cometido o crime.

Your browser does not support the audio element. Caso Andrielly - criança é levada para fazer exames no DML de Vitória

"Na hora do banho ela reclamava que estava doendo e encontramos marcas no corpo. Não posso afirmar que ele a agrediu ou se foi durante a situação da mãe tentando protegê-la", detalhou Juciara Pereira dos Santos, tia de Andrielly.

Andrielly foi encontrada morta com um fio de carregador de celular no pescoço no quarto da filha na casa onde morava, na Rua Castro Alves, no bairro Planalto, em Vila Velha. Rubens está foragido.

O CRIME

Segundo vizinhos que moravam no mesmo prédio que o casal, o relacionamento de Rubens e Andrielly era marcado por brigas. No dia do crime, vizinhos acordaram por volta de 1h da madrugada, ouvindo pancadas. Mas como o barulho era muito alto, acharam que alguém tivesse caído da laje.

Sem saber o nome das pessoas que viviam no apartamento, os moradores começaram a gritar 'vizinho, vizinho', mas ninguém respondia. Em seguida, eles viram o suspeito de cometer o crime saindo da casa com a menina de 3 anos, que é enteada dele. Ele teria saído de carro. Nesse momento, os moradores tentaram correr atrás do Rubens, mas não conseguiram alcançá-lo.

"Ele saiu acelerando o veículo e levando a criança no banco da frente do carro. Como não vimos a mãe da menina, começamos a pensar que ela deveria estar dentro da casa ainda", contou um vizinho.

Depois de ver o homem ir embora, o vizinho chamou a polícia. Ele bateu na porta da casa da jovem, mas ninguém atendeu. Por uma janela, este morador conseguiu ver o corpo da jovem caído ao lado da cama no quarto da filha dela.

"NÃO VOU DEIXAR ELA VIRAR ESTATÍSTICA"

"Eu não quero e não vou deixar que esse caso vire só uma estatística. Com minha filha, não, não vai". O desabafo é de Anderson Pereira dos Santos, pai de Andrielly.