Caseiro que matou assassino de ex-vereador se apresenta à polícia

Corpo de ex-vereador Antônio José Denadai é velado na Câmara de Vitória, na Capital Crédito: Carlos Alberto Silva

matou a tiros o assassino do ex-vereador Antônio José Denadai, no sítio dele em Santa Leopoldina, região Serrana do Estado, se apresentou na tarde desta quarta-feira (3), na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. O homem que, no sítio dele em Santa Leopoldina, região Serrana do Estado, se apresentou na tarde desta quarta-feira (3), na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.

Em depoimento, que durou cerca de duas horas, ele, que é caseiro da propriedade vizinha ao local do fato, disse que agiu em legítima defesa e entregou a arma, um revólver calibre 38, usado para atirar três vezes em Alessandro dos Santos Rodrigues, 35.

O crime aconteceu no último dia 25 de dezembro. Denadai, de 60 anos, foi assassinado a facadas pelo caseiro do próprio sítio onde vivia, na frente da mulher, na noite de Natal.

Alessandro acertou três facadas na vítima, sendo duas na perna direita e uma na barriga. Antônio morreu no local. O advogado do caseiro do sítio vizinho, Leonardo Gagno, contou a versão do cliente dele sobre os fatos.

Meu cliente foi acionado pela mulher do Denadai para socorrê-lo. Ao chegar no local e tentar se aproximar, houve uma discussão com o Alessandro, que estava muito alterado, contou.

Ainda de acordo com Gagno, o assassino de Denadai teria partido para cima do caseiro com o punhal em mãos. Foi quando ele sacou a arma e deu dois tiros de advertência para o alto, mas Alessandro teria continuado.

Quando ele estava a cerca de um metro e meio do meu cliente, ele acabou não vendo escolha e atirou. Depois, ele fugiu, com medo, ficou escondido um tempo e me procurou depois. Foi legítima defesa dele e de terceiro, pois o rapaz ainda estava ameaçando matar a mulher do Denadai, garantiu Leonardo Gagno.

Após o depoimento e apreensão da arma, o caseiro foi liberado. O crime segue sendo investigado pela DHPP.

CRIME NO NATAL

Segundo a polícia, tudo teria começado com uma discussão entre a vítima e Alessandro sobre um suposto atraso de pagamento. Após o bate-boca os dois teriam ido para casa. Alessandro pegou um faca no imóvel onde mora, que fica dentro do terreno do ex-vereador, retornou à residência de Denadai e o matou.

Em seguida, familiares do acusado teriam conseguido afastá-lo da cena do crime e o vizinho foi acionado pela mulher de Denadai, para que pudesse o socorrer. Mas ao chegar no local, de carro, ele teria descido e atirado três vezes contra o caseiro, fugindo em seguida.

A família da vítima dá outra versão para o crime. A irmã dele, a ex-deputada e advogada Aparecida Denadai, diz que conversou com a cunhada e relatou história diferente.

O caseiro fez uma festa, com cerca de 30 pessoas, na casa dele, que é dentro do sítio do meu irmão. A festa era regada a muita bebida alcóolica. Ele explicou que a minha cunhada está fazendo tratamento contra um câncer e não queria aquela bagunça. O caseiro disse que trazia quem ele quisesse para a casa dele. O rapaz não gostou e eles discutiram, afirmou.