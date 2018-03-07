Casal que aplicava golpes na Grande Vitória é preso em flagrante

Lícia Velo Salazar, 33 anos, e Carlos Silva de Souza, 35, foram presos nesta terça-feira (6) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um casal que costumava aplicar golpes oferecendo empregos com altos salários na área portuária do Estado foi preso na tarde desta terça-feira (06), após uma possível vítima desconfiar do golpe. Segundo informações do titular da 6ª Delegacia de polícia Civil de Jardim Camburi, Márcio Braga, uma das vítimas foi à delegacia e informou sobre o caso. A prisão foi feita em flagrante.

De acordo com o delegado, Lícia Velo Salazar, de 33 anos, e seu parceiro, Carlos Silva de Souza, 45, ofereciam empregos na área portuária e prometiam altos salários. Como em uma troca de favores, o casal cobrava das vítimas uma espécie de taxa. Para a vítima que suspeitou do golpe, o valor pedido pelo casal foi de R$1.100,00.

Em uma outra ocasião, a mulher chegou a oferecer a um enfermeiro, que não quis se identificar, um posto de trabalho com salário de R$30 mil. Para ocupar a vaga, ele chegou a se desligar da empresa que trabalhava para seguir no emprego prometido pela mulher.

O delegado Márcio Braga explicou que para efetuar a prisão, contou com a ajuda da vítima para montar uma espécie de emboscada. Ele veio até a delegacia, nos contou sobre a suspeita e nós fomos com ele até o local que havia combinado com ela", contou.

Quando chegaram ao local, a equipe prendeu não somente a mulher que aplicava o golpe, mas também o seu comparsa, que se passava por policial Federal a fim de intimidar as vítimas que pudessem questionar a existência das vagas e o pagamento das taxas.

O casal, preso em flagrante, foi autuado por formação de quadrilha e estelionato, sem a possibilidade de pagamento de fiança. Os dois foram encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

Um outro possível membro da quadrilha segue desaparecido. A polícia afirmou que continua as buscas para encontrar o indivíduo.