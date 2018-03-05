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São Paulo

Casal é preso suspeito de matar filha de 5 anos

A criança deu entrada no pronto socorro local em estado grave com vários hematomas pelo corpo e sangramento na cabeça

Publicado em 04 de Março de 2018 às 22:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 22:51
Debora Rolim da Silva, de 24 anos, e Phelippe Douglas Alves, de 25 anos, foram presos em flagrante Crédito: Reprodução/Facebook
Debora Rolim da Silva, de 24 anos, e Phelippe Douglas Alves, de 25 anos, foram presos em flagrante acusados de matarem a filha de 5 anos, na sexta-feira, no centro da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. A criança deu entrada no pronto socorro local em estado grave com vários hematomas pelo corpo e sangramento na cabeça e em seguida foi transferida para o hospital de Sorocaba, mas não resistiu.
De acordo com a Polícia Civil, os pais da menina alegaram, ainda no hospital, que ela tinha se machucado sozinha ao cair da cama e teria sofrido convulsões. Eles foram levados ao plantão policial na presença de representantes do Conselho Tutelar e da assistência social.
O casal recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à audiência de custódia. A ocorrência foi registrada na delegacia seccional de Itapetininga e será encaminhada ao 1º Distrito Policial da cidade para prosseguimento da investigação.

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