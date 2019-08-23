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Violência

Casal é baleado enquanto andava de moto em Linhares

Jovem de 23 anos foi ferido nas pernas; já a esposa dele foi atingida no braço direito e em uma das mãos. Ela corre o risco de ter um dedo amputado

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 08:52
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um casal seguia de motocicleta pela Avenida Monsenhor Pedrinha, no bairro Araçá, em Linhares, quando foi baleado por dois homens, na noite desta quinta-feira (22). Os dois ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região.
De acordo com a Polícia Militar, um jovem de 23 anos conduzia o veículo, levando sua esposa, de 22 anos, quando, próximo a uma escola, eles foram surpreendidos por uma moto com dois ocupantes. O homem que estava na garupa efetuou alguns disparos de arma de fogo e fugiu em seguida.
> Jovem dá soco em vidro, fere o braço e morre após hemorragia
O rapaz sofreu duas lesões na perna direita e sua companheira ficou ferida em uma das mãos e no braço direito. O casal foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL), mas a moça foi transferida para o Hospital Rio Doce, pois tem o risco de ter um dedo da mão amputado. Apesar dos ferimentos, nenhum dos dois corre risco de morrer.
Buscas foram realizadas pela PM, mas os suspeitos não foram encontrados. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas. Nenhum acusado foi detido.

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