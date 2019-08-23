Casal é baleado enquanto andava de moto em Linhares

Um casal seguia de motocicleta pela Avenida Monsenhor Pedrinha, no bairro Araçá, em Linhares, quando foi baleado por dois homens, na noite desta quinta-feira (22). Os dois ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região.
De acordo com a Polícia Militar, um jovem de 23 anos conduzia o veículo, levando sua esposa, de 22 anos, quando, próximo a uma escola, eles foram surpreendidos por uma moto com dois ocupantes. O homem que estava na garupa efetuou alguns disparos de arma de fogo e fugiu em seguida.
O rapaz sofreu duas lesões na perna direita e sua companheira ficou ferida em uma das mãos e no braço direito. O casal foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL), mas a moça foi transferida para o Hospital Rio Doce, pois tem o risco de ter um dedo da mão amputado. Apesar dos ferimentos, nenhum dos dois corre risco de morrer.
Buscas foram realizadas pela PM, mas os suspeitos não foram encontrados. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas. Nenhum acusado foi detido.