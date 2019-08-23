Casal é baleado enquanto andava de moto em Linhares

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um casal seguia de motocicleta pela Avenida Monsenhor Pedrinha, no bairro Araçá, em Linhares , quando foi baleado por dois homens, na noite desta quinta-feira (22). Os dois ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região.

De acordo com a Polícia Militar, um jovem de 23 anos conduzia o veículo, levando sua esposa, de 22 anos, quando, próximo a uma escola, eles foram surpreendidos por uma moto com dois ocupantes. O homem que estava na garupa efetuou alguns disparos de arma de fogo e fugiu em seguida.

O rapaz sofreu duas lesões na perna direita e sua companheira ficou ferida em uma das mãos e no braço direito. O casal foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL), mas a moça foi transferida para o Hospital Rio Doce, pois tem o risco de ter um dedo da mão amputado. Apesar dos ferimentos, nenhum dos dois corre risco de morrer.