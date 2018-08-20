Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Porto de Santana

Casal é baleado dentro de imóvel em obras em Cariacica

Testemunhas relatam ter ouvido muitos tiros; casal foi socorrido com vida

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 17:51
Fachada de loja em Porto de Santana, Cariacica, onde dois homens foram baleados Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
Um casal foi baleado dentro de uma sorveteria em obras, por volta de 12h40 desta segunda-feira (20), na avenida principal de Porto de Santana, Cariacica. Segundo populares, as vítimas, um homem de 47 anos e a esposa, de 33 anos, acompanhavam as obras do comércio quando foram surpreendidos por um atirador. O local foi alugado pelo casal havia um mês.
O criminoso chegou de moto e abriu fogo contra o casal, no interior do comércio. "Foram muitos tiros. Aqui na minha loja estávamos em oito pessoas, entre clientes e funcionários. Corremos para os fundos para nos proteger. Nunca vi nada assim. A Polícia militar fica sempre aqui. Parece que esperaram a viatura sair", contou uma comerciante da região que não quis se identificar.
> Leia mais matérias de Polícia
O homem baleado foi atingido por pelo menos três tiros, sendo um no braço esquerdo, um na perna e outro na nádega. Já a esposa dele foi ferida por um tiro na perna direita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas
Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados