Casal é baleado dentro de imóvel em obras em Cariacica

O criminoso chegou de moto e abriu fogo contra o casal, no interior do comércio. "Foram muitos tiros. Aqui na minha loja estávamos em oito pessoas, entre clientes e funcionários. Corremos para os fundos para nos proteger. Nunca vi nada assim. A Polícia militar fica sempre aqui. Parece que esperaram a viatura sair", contou uma comerciante da região que não quis se identificar.