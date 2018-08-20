Casal é baleado dentro de imóvel em obras em Cariacica

Um casal foi baleado dentro de uma sorveteria em obras, por volta de 12h40 desta segunda-feira (20), na avenida principal de Porto de Santana, Cariacica. Segundo populares, as vítimas, um homem de 47 anos e a esposa, de 33 anos, acompanhavam as obras do comércio quando foram surpreendidos por um atirador. O local foi alugado pelo casal havia um mês.
O criminoso chegou de moto e abriu fogo contra o casal, no interior do comércio. "Foram muitos tiros. Aqui na minha loja estávamos em oito pessoas, entre clientes e funcionários. Corremos para os fundos para nos proteger. Nunca vi nada assim. A Polícia militar fica sempre aqui. Parece que esperaram a viatura sair", contou uma comerciante da região que não quis se identificar.
O homem baleado foi atingido por pelo menos três tiros, sendo um no braço esquerdo, um na perna e outro na nádega. Já a esposa dele foi ferida por um tiro na perna direita.