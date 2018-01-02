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15 tiros

Casal é baleado dentro de bar na Ponta da Fruta, em Vila Velha

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 11:24

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 11:24

A vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Elis Carvalho
Um casal foi baleado dentro de um bar, na noite de segunda-feira (1º), em Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha.Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP ), os dois clientes do bar estavam bebendo em uma mesa quando um motoqueiro chegou ao local, por volta das 19h. 
Ele perguntou quem era o dono do bar, mas antes de ter a resposta, sacou uma arma e descarregou no homem de 47 anos que acompanhava a esposa na mesa. Ao todo, 15 disparos atingiram o alvo.
Um tiro também feriu a esposa dele, de 28 anos. Mesmo ferida, ela colocou o marido dentro do carro do casal e seguiu com ele para o hospital. No caminho, uma viatura da Polícia Militar encontrou o casal e ajudou a socorrer o homem. Ele foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde continua internado.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha para serem apuradas a autoria e motivação do crime. Quem tiver informações sobre o suspeito pode fazer a denúncia por meio da página da DCCV no Facebook.

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