Casal é baleado dentro de bar na Ponta da Fruta, em Vila Velha

A vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Elis Carvalho

Um casal foi baleado dentro de um bar, na noite de segunda-feira (1º), em Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha.Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP ), os dois clientes do bar estavam bebendo em uma mesa quando um motoqueiro chegou ao local, por volta das 19h.

Ele perguntou quem era o dono do bar, mas antes de ter a resposta, sacou uma arma e descarregou no homem de 47 anos que acompanhava a esposa na mesa. Ao todo, 15 disparos atingiram o alvo.

Um tiro também feriu a esposa dele, de 28 anos. Mesmo ferida, ela colocou o marido dentro do carro do casal e seguiu com ele para o hospital. No caminho, uma viatura da Polícia Militar encontrou o casal e ajudou a socorrer o homem. Ele foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde continua internado.