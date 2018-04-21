Casal é assassinado a caminho do trabalho em Guarapari Crédito: WhatsApp

Um casal foi assassinado na manhã desta sexta-feira (20) em Prainha de Olaria, Guarapari. O maratonista Marivaldo Neri de Oliveira, de 37 anos, e sua esposa, Leiliana Maria de Jesus Santos, 32, saíam para o trabalho quando foram surpreendidos pelo criminoso.

A perícia da Polícia Civil explicou, em entrevista ao Portal 27, que Marivaldo levou um tiro abaixo da linha umbilical e uma facada no quadril. Ainda assim, a vítima correu cerca de 500 metros para tentar escapar. Já Leiliana foi atingida por três tiros nas costas, um no peito, na altura do coração, e um no braço esquerdo.

Ainda não se sabe quem estava pilotando a moto, mas a Polícia Militar descartou a possibilidade de um assalto, já que nenhum dos pertences do casal foi levado.

A cunhada de Marivaldo, Meire Marcia Vieira lima, de 42 anos, contou que o casal deixou quatro filhos e que a família desconhece uma possível motivação para o crime. Até a polícia está achando um mistério, porque ele não tinha envolvimento com drogas, não tinha passagem pela polícia. Se ele tava sendo ameaçado, eu não sei, só sei que ele estava tentando vender a casa, contou.

Além de atleta, Marivaldo era motoboy em uma ótica havia seis anos e Leiliana era doméstica na casa do patrão do marido.