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BR 262

Casal do Paraná é detido com 36,5 kg de haxixe dentro de carro em Viana

A droga, avaliada em cerca de R$ 8 mil, seria levada para Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 13:32

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 13:32

Casal detido levava Haxixe do Paraná para Guarapari Crédito: Divulgação/PRF
Um casal que vinha do Paraná foi detido durante ação da Polícia Rodoviária Federal no km 17 da BR 262, em Viana, por volta de 21h20 desta segunda-feira (8). Os suspeitos, identificados como Olga Trento, de 48 anos, e Juan José Nunes Segovia, estavam em um carro modelo Corsa Classic, de cor branca, placas ANR 7163, quando foram parados pela polícia que, ao revistar o veículo, encontrou 36,5 kg de Haxixe em 56 pacotes que seriam entregues em Guarapari.
De acordo com a PRF, o casal apresentou nervosismo e incoerência nas falas assim que foi abordado. Ao revistar o porta-malas do carro, que estava com forte cheio de tinner, verificou-se a existência de modificações na estrutura: um fundo falso em que a droga havia sido escondida. 
Em depoimento, Olga afirmou que nunca foi presa, no entanto, o companheiro, Juan, está na condicional, também por tráfico de drogas.
Questionado, Juan informou à polícia que viajou a São Miguel do Iguaçu, no Paraná, para pegar a substância e levar até Guarapari, onde receberia cerca de R$ 8 mil pelo transporte.
Diante dos fatos, os dois ocupantes e o veículo apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Viana para as providências cabíveis.
Casal do Paraná é detido com 36,5 kg de haxixe dentro de carro em Viana
 

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