Casal do Paraná é detido com 36,5 kg de haxixe dentro de carro em Viana

Um casal que vinha do Paraná foi detido durante ação dano km 17 da BR 262, em, por volta de 21h20 desta segunda-feira (8). Os suspeitos, identificados como Olga Trento, de 48 anos, e Juan José Nunes Segovia, estavam em um carro modelo Corsa Classic, de cor branca, placas ANR 7163, quando foram parados pela polícia que, ao revistar o veículo, encontrou 36,5 kg deem 56 pacotes que seriam entregues em Guarapari.