Casal do ES preso com drogas e armas no RJ ostentava nas redes sociais

Miquelângelo, Gabriele e Plínio foi presos no Rio de Janeiro e vão responder por vários crimes Crédito: Polícia Civil do RJ/Divulgação

Miquelângelo de Mendonça Ellis, de 20 anos, e Gabrielle Marins do Espírito Santo, de 19 anos, foram presos enquanto transportavam a carga para outro jovem também do Estado, Plínio Maurício Barbosa Montemor, de 22 anos, que esperava a carga na Barra da Tijuca, zona nobre do Rio.

No dia 7 de julho do ano passado, enquanto comemorava os 19 anos, Gabrielle participou de uma festa com vários amigos, em uma boate na Serra, com direito a uma mesa repleta de copos de tequila. Postagens de viagens também eram constantes. Veja abaixo algumas fotos de Gabrielle (clique para ampliar):

Nas redes sociais, Miquelângelo gostava mais de mostrar o que comprava e as festas em que participava. Nas postagens é possível ver o uso de bebidas e saídas constantes com os amigos para festas.

Em um dos posts, Miquelangelo está em cima de uma BMW, com um cigarro na mão. O mesmo veículo aparece outras vezes no perfil dele nas redes sociais. Veja abaixo algumas das fotos dele (clique para ampliar):

A PRISÃO

A abordagem a Gabrielle e Miquelangelo na Via Dutra aconteceu por volta das 2 horas da manhã de domingo na cidade de Seropédica, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, durante uma blitz de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, o casal demonstrou nervosismo na abordagem, o que levantou a suspeita. Eles estavam em um Toyota Corolla. na cidade de Seropédica, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, durante uma blitz de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, o casal demonstrou nervosismo na abordagem, o que levantou a suspeita. Eles estavam em um Toyota Corolla.

Plínio, o receptador desse material, foi pego por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil. Com a prisão do casal, a polícia chegou a ele na Barra da Tijuca. Plínio aguardava toda a carga na região do Jardim Oceânico.