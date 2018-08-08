Casal de namorados é encontrado morto dentro de casa em Anchieta

Crime aconteceu no bairro Nova Anchieta Crédito: Gilmax Porto

Um casal de namorados foi encontrado morto dentro de casa no início da tarde desta quarta-feira (08), no bairro Nova Anchieta, em Anchieta, no Litoral Sul.

Segundo a Polícia Militar, Jhonatan Lírio Santos, 27 anos, e Edna de Souza Queiroz, de 29 anos, foram encontrados mortos a tiros por volta de meio-dia pelo irmão de Edna. A motivação do crime ainda é investigada.

A residência onde o crime aconteceu era de Edna. Os militares encontram duas janelas com os vidros quebrados. Um filho de Edna dormiu na casa do avô naquela noite.

Crime foi descoberto na manhã desta quarta-feira (08) Crédito: Gilmax Porto

O casal de namorados estava morando na casa há cerca de cinco meses. Os corpos foram encaminhados para o serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.