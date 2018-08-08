Casal de namorados é encontrado morto dentro de casa em Anchieta

Um casal de namorados foi encontrado morto dentro de casa no início da tarde desta quarta-feira (08), no bairro Nova Anchieta, em Anchieta, no Litoral Sul.
Segundo a Polícia Militar, Jhonatan Lírio Santos, 27 anos, e Edna de Souza Queiroz, de 29 anos, foram encontrados mortos a tiros por volta de meio-dia pelo irmão de Edna. A motivação do crime ainda é investigada.
A residência onde o crime aconteceu era de Edna. Os militares encontram duas janelas com os vidros quebrados. Um filho de Edna dormiu na casa do avô naquela noite.
O casal de namorados estava morando na casa há cerca de cinco meses. Os corpos foram encaminhados para o serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Até o momento, segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido.