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Assassinatos

Casal de namorados é encontrado morto dentro de casa em Anchieta

A motivação do duplo assassinato ainda é desconhecida

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 15:57
Crime aconteceu no bairro Nova Anchieta Crédito: Gilmax Porto
Um casal de namorados foi encontrado morto dentro de casa no início da tarde desta quarta-feira (08), no bairro Nova Anchieta, em Anchieta, no Litoral Sul.
Segundo a Polícia Militar, Jhonatan Lírio Santos, 27 anos, e Edna de Souza Queiroz, de 29 anos, foram encontrados mortos a tiros por volta de meio-dia pelo irmão de Edna. A motivação do crime ainda é investigada.
A residência onde o crime aconteceu era de Edna. Os militares encontram duas janelas com os vidros quebrados. Um filho de Edna dormiu na casa do avô naquela noite. 
Crime foi descoberto na manhã desta quarta-feira (08) Crédito: Gilmax Porto
O casal de namorados estava morando na casa há cerca de cinco meses. Os corpos foram encaminhados para o serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. 
Até o momento, segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido. 

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