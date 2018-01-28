Casa fica destruída após pegar fogo em Conceição da Barra

Uma casa pegou fogo na tarde deste sábado (27), no bairro Santana, em Conceição da Barra, Norte do Estado. Na hora do incêndio, não havia ninguém na residência. Segundo a Polícia Militar, moradores contaram que a família que morava no local havia se mudado nessa sexta-feira (26). O dono do imóvel não foi localizado.
Da casa, não sobrou nada. Os bombeiros foram acionados por volta de 15h30 e puderam apagar apenas os últimos focos do incêndio. No momento, as janelas ainda pegavam fogo e o teto foi todo destruído. Na cozinha havia um fogão, uma geladeira e um armário, que também foram destruídos pelo fogo.
Por toda a casa os bombeiros encontraram muitos fios mal instalados. A fiação que vinha do poste, segundo os bombeiros, também parecia ser clandestina. Mas não foi possível identificar a causa do incêndio. De acordo com o sargento Rocha, apenas uma perícia vai indicar o que provocou o fogo.