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Casa é atingida por tiro após tentativa de fuga de preso em Cachoeiro

Para evitar a fuga de um detendo, um agente penitenciário deu um tiro de advertência, que atingiu a janela de uma casa. Ninguém se feriu

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 15:04
O tiro atravessou a janela e parou na porta Crédito: Reprodução
A tentativa de fuga de um preso causou pânico para moradores e comerciantes da região da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Para evitar a fuga, um agente penitenciário deu um tiro de advertência, que atingiu a janela de uma casa. Ninguém se feriu.
Um jovem de 22 anos, detento da Penitenciária Regional de Monte Líbano, foi levado para a Upa, para uma consulta na última sexta-feira (20). Enquanto aguardava o atendimento, ele teria tentado fugir, mas o agente deu um tiro de advertência e ele foi recapturado.
A estudante Paola Lima França, de 26 anos, contou que estava em casa com a sua mãe quando escutou o tiro, mas ela achou que fosse foguete. Só descobriu que era um tiro à noite.
Ouvimos um barulho, achamos que eram fogos e depois minha mãe falou que um prisioneiro tentou fugir e o policial deu um tiro para assustar ele. De noite, quando cheguei em casa, entrando no quarto da minha mãe, abri a porta e vi que a bala ficou pendurada na porta e o vidro estava quebrado. Poderia ter atingido a minha cabeça, disse.
Paola ainda disse que haviam outras pessoas na rua no momento da tentativa de fuga. Na frente da nossa casa uma moça que vende cachorro quente teve que se abaixar, pois ela poderia ter sido atingida, contou.
SEJUS
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a Corregedoria da instituição está apurando o fato.

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