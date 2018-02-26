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Vitória

Cartazes com 'proibido roubar' são alvo de investigação da polícia

Pela manhã, nesta segunda-feira (26), os cartazes continuavam pela região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 16:10

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 16:10

Cartazes foram colocados recentemente Crédito: Marcelo Prest
A Polícia Civil investiga quem colocou cartazes com os dizeres "proibido roubar" e estabelecendo punições a quem não obedecer o aviso nas regiões das avenidas Marechal Campos e Maruípe, em Vitória. Os cartazes apareceram recentemente em bairros próximos às duas avenidas e chegaram a ficar até perto da porta do 1º Batalhão da Polícia Militar e da sede da Divisão Patrimonial. Nesses locais eles foram retirados.
Pela manhã, nesta segunda-feira (26), os cartazes continuavam pela região. Eram pelo menos sete na Avenida Marechal Campos, colocados em postes e pontos de ônibus. Na mesma avenida, onde fica a Divisão Patrimonial, em um muro havia a frase quem roubar vai morrer.
Na Avenida Maruípe havia mais nove cartazes espalhados, todos eles iguais e com as mesmas descrições: Proibido Roubar e Sujeito a Punições. O tipo de punição, no entanto, não é colocado. Em um posto de gasolina da via quatro cartazes foram colocados.
Quem passa pela região, acredita que os cartazes tenham sido colocados por quem hoje não aguenta mais a quantidade de violência. Moradores ouvidos sem se identificarem também dizem que os cartazes podem ter sido colocados por traficantes, com o intuito de inibir os roubos.
POPULAÇÃO CANSADA
O encarregado Francisco Subtil, de 53 anos, acredita que algum comerciante colocou os cartazes. Comerciantes estão sendo roubados direto. Eu creio que foi feito por algum que foi roubado. A gente não tem segurança em lugar nenhum. Vamos colocar culpa em polícia? Não tem como, é o todo, declarou.
O mecânico de refrigeração João Clebson de Azevedo, de 25 anos, acredita que a população esteja cansada com a quantidade de roubos. São muitos roubos e assaltos que acontecem. Então uma hora a população vai acabar cansando, disse.
PREFEITURA FAZ RETIRADA
A prefeitura de Vitória afirmou que começou no início da manhã a retirada dos cartazes e que terminaria até o final do dia. Quem for flagrado riscando, colando papéis, pintando ou escrevendo em áreas públicas pode ser multado. O comandante do 1º Batalhão de Vitória, José Augusto Piccoli de Almeida, disse apenas que tomou ciência desta situação no domingo (25) e que a PM está finalizando o relatório para entregar à Polícia Civil. 

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