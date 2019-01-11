Carros de luxo, R$ 25 mil e 14 pessoas presas em operação em Cachoeiro

tráfico de drogas de maneira violenta em Cachoeiro de Itapemirim. Uma operação policial prendeu quatorze pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (11). De acordo com a Polícia Civil , o grupo explorava ode drogas de maneira violenta em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o titular da delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, Felipe Vivas, a operação policial foi o desfecho da investigação policial denominada “Tropas do Crime”. O resultado foram 63 pessoas indiciadas por tráfico de drogas.

Durante a operação foram apreendidos dois carros usados no tráfico de drogas, aproximadamente R$25 mil em dinheiro, duas armas de fogo, balanças de precisão, porções de cocaína, crack e maconha. Entre os presos, duas mulheres também faziam parte do grupo.