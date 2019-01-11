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Tráfico de drogas

Carros de luxo, R$ 25 mil e 14 pessoas presas em operação em Cachoeiro

Segundo a polícia, o grupo explorava o tráfico de drogas de maneira violenta em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 19:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2019 às 19:11
Uma operação policial prendeu quatorze pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (11). De acordo com a Polícia Civil, o grupo explorava o tráfico de drogas de maneira violenta em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo o titular da delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, Felipe Vivas, a operação policial foi o desfecho da investigação policial denominada “Tropas do Crime”. O resultado foram 63 pessoas indiciadas por tráfico de drogas.
Durante a operação foram apreendidos dois carros usados no tráfico de drogas, aproximadamente R$25 mil em dinheiro, duas armas de fogo, balanças de precisão, porções de cocaína, crack e maconha. Entre os presos, duas mulheres também faziam parte do grupo.
Os presos foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e Penitenciária Feminina de Cachoeiro.

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