Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avaliado em R$ 75 mil

Carro roubado no Ceará é clonado e encontrado em Cachoeiro

Os investigadores da Polícia Civil suspeitaram do Nissan Kicks SL, que estava estacionado em uma garagem em um local periférico. O carro estava com adulterações e com as placas de um veículo idêntico de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 15:13

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 15:13

Os investigadores suspeitaram do veículo que estava estacionado em uma garagem num local periférico
Veículo roubado no Ceará é encontrado adulterado em Cachoeiro Crédito: Polícia Civil
Um veículo avaliado em R$ 75 mil, roubado no Estado do Ceará, foi recuperado na tarde desta quarta-feira (11), em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. O carro é um Nissan Kicks SL tinha as placas de um veículo idêntico de São Paulo e estava com adulterações no Número de Identificação Veicular (NIV), nas plaquetas de identificação e nos vidros adulterados.
De acordo com a Polícia Civil, os investigadores suspeitaram do veículo que estava estacionado em uma garagem num local periférico do bairro São Francisco. O dono do imóvel foi requisitado a apresentar a documentação do veículo para consultas, mas ele disse aos policiais que o carro era do seu genro e que ele não estaria na cidade.
Após a vistoria, os investigadores descobriram que o Número de Identificação Veicular (NIV), vidros e plaquetas de identificação  que possuem informações do veículo e ficam em  locais estratégicos do carro   estavam adulterados, e que o veículo foi roubado no dia 17 de janeiro deste ano em Fortaleza, capital do Ceará. 
O homem que estava com o veículo é um autônomo de 30 anos e se apresentou, acompanhado de um advogado, para ser ouvido. Ele contou que comprou o carro em Minas Gerais como sendo alienado e que pagou o valor de mercado.
Segundo o delegado Rafael Amaral, o homem foi liberado após ser ouvido, uma vez que não foi em flagrante. No entanto, irá responder por crime de receptação e a polícia vai apurar na íntegra os fatos.
A polícia explicou que veículos como este são adulterados, clonados e vendidos como carros pokémon, como são conhecidos os veículos alienados ou com restrições administrativas. O carro foi guinchado para o pátio da Delegacia de Cachoeiro e se encontra à disposição da seguradora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados