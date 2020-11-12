Carro roubado no Ceará é clonado e encontrado em Cachoeiro

Veículo roubado no Ceará é encontrado adulterado em Cachoeiro Crédito: Polícia Civil

Um veículo avaliado em R$ 75 mil, roubado no Estado do Ceará , foi recuperado na tarde desta quarta-feira (11), em Cachoeiro de Itapemirim , na região Sul do Espírito Santo . O carro é um Nissan Kicks SL tinha as placas de um veículo idêntico de São Paulo e estava com adulterações no Número de Identificação Veicular (NIV), nas plaquetas de identificação e nos vidros adulterados.

De acordo com a Polícia Civil , os investigadores suspeitaram do veículo que estava estacionado em uma garagem num local periférico do bairro São Francisco. O dono do imóvel foi requisitado a apresentar a documentação do veículo para consultas, mas ele disse aos policiais que o carro era do seu genro e que ele não estaria na cidade.

Após a vistoria, os investigadores descobriram que o Número de Identificação Veicular (NIV), vidros e plaquetas de identificação  que possuem informações do veículo e ficam em locais estratégicos do carro  estavam adulterados, e que o veículo foi roubado no dia 17 de janeiro deste ano em Fortaleza, capital do Ceará.

O homem que estava com o veículo é um autônomo de 30 anos e se apresentou, acompanhado de um advogado, para ser ouvido. Ele contou que comprou o carro em Minas Gerais como sendo alienado e que pagou o valor de mercado.

Segundo o delegado Rafael Amaral, o homem foi liberado após ser ouvido, uma vez que não foi em flagrante. No entanto, irá responder por crime de receptação e a polícia vai apurar na íntegra os fatos.