Carro roubado no Ceará é clonado e encontrado em Cachoeiro

Um veículo avaliado em R$ 75 mil, roubado no Estado do Ceará, foi recuperado na tarde desta quarta-feira (11), em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. O carro é um Nissan Kicks SL tinha as placas de um veículo idêntico de São Paulo e estava com adulterações no Número de Identificação Veicular (NIV), nas plaquetas de identificação e nos vidros adulterados.
De acordo com a Polícia Civil, os investigadores suspeitaram do veículo que estava estacionado em uma garagem num local periférico do bairro São Francisco. O dono do imóvel foi requisitado a apresentar a documentação do veículo para consultas, mas ele disse aos policiais que o carro era do seu genro e que ele não estaria na cidade.
Após a vistoria, os investigadores descobriram que o Número de Identificação Veicular (NIV), vidros e plaquetas de identificação que possuem informações do veículo e ficam em locais estratégicos do carro estavam adulterados, e que o veículo foi roubado no dia 17 de janeiro deste ano em Fortaleza, capital do Ceará.
O homem que estava com o veículo é um autônomo de 30 anos e se apresentou, acompanhado de um advogado, para ser ouvido. Ele contou que comprou o carro em Minas Gerais como sendo alienado e que pagou o valor de mercado.
Segundo o delegado Rafael Amaral, o homem foi liberado após ser ouvido, uma vez que não foi em flagrante. No entanto, irá responder por crime de receptação e a polícia vai apurar na íntegra os fatos.
A polícia explicou que veículos como este são adulterados, clonados e vendidos como carros pokémon, como são conhecidos os veículos alienados ou com restrições administrativas. O carro foi guinchado para o pátio da Delegacia de Cachoeiro e se encontra à disposição da seguradora.