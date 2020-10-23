Carro roubado em Vila Velha é recuperado pela polícia em Vitória

Um carro roubado na tarde desta quinta-feira (22) no bairro Santa Rita, em Vila Velha, foi recuperado nesta noite na Avenida César Hilal, em Vitória, por agentes da Polícia Militar. De acordo com a polícia, o veículo foi identificado pelo cerco inteligente da prefeitura da Capital. Os dois ocupantes foram detidos.
A Polícia Militar foi acionada assim que a placa do carro roubado foi identificada. Teve início uma perseguição, na altura do bairro Bento Ferreira, segundo a polícia. O carro, modelo Fiat Uno, bateu em um poste e subiu no meio fio na Avenida César Hilal, na altura da Secretaria do Estado de Educação (Sedu), e os militares conseguiram prender os dois homens que estavam no veículo.
A Polícia Militar afirmou que os dois detidos já possuíam passagem por furto. A ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória.