Cerco eletrônico

Carro roubado em Vila Velha é recuperado pela polícia em Vitória

A Polícia Militar afirmou que o veículo modelo Fiat Uno foi roubado na tarde desta quinta (22); o veículo foi identificado pelo cerco inteligente da Prefeitura de Vitória e a polícia foi acionada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 22:36

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 22:36

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um carro roubado na tarde desta quinta-feira (22) no bairro Santa Rita, em Vila Velha, foi recuperado nesta noite na Avenida César Hilal, em Vitória, por agentes da Polícia Militar. De acordo com a polícia, o veículo foi identificado pelo cerco inteligente da prefeitura da Capital. Os dois ocupantes foram detidos.
A Polícia Militar foi acionada assim que a placa do carro roubado foi identificada. Teve início uma perseguição, na altura do bairro Bento Ferreira, segundo a polícia. O carro, modelo Fiat Uno, bateu em um poste e subiu no meio fio na Avenida César Hilal, na altura da Secretaria do Estado de Educação (Sedu), e os militares conseguiram prender os dois homens que estavam no veículo.
A Polícia Militar afirmou que os dois detidos já possuíam passagem por furto. A ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória.

