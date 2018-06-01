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Segurança

Carro roubado é recuperado ao passar em cerco inteligente em Vitória

O condutor foi detido pelos agentes e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 12:07
Um Honda Creta roubado foi apreendido, no início da tarde desta quinta-feira (31), em Santa Luzia, em Vitória, pela Guarda Municipal, após passar pelo Cerco Inteligente de Segurança nas imediações da Ponte da Passagem. O condutor foi detido pelos agentes e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.
De acordo com a prefeitura de Vitória, desde o início do funcionamento, foram recuperados 12 veículos, sendo quatro motos e oito carros.  Os veículos recuperados foram devolvidos aos seus proprietários.
Pelo menos 18 diferentes pontos da cidade já contam com 70 câmeras, que são capazes de identificar todos os veículos que passarem pelos pontos de barreira.
Caso haja uma restrição de furto ou roubo ou mesmo um indicativo de suspeita emitido pelas forças de segurança, é disparado um alerta na Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal, que solicita a abordagem das equipes da Guarda ou da Polícia Militar.
Todas as entradas e saídas de Vitória são monitoradas. Os pontos foram implantados em locais estratégicos para garantir a segurança.
Carro roubado é recuperado ao passar em cerco inteligente em Vitória

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