Carro pega fogo após ser atingido por tiros em avenida de Vila Velha

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está localizado em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Para fugir de um assalto na Avenida Leste-Oeste, em Vila Velha, um motorista não obedeceu a uma ordem de parada de criminosos e acabou tendo o carro atingido por tiros. O veículo pegou fogo e os bandidos fugiram sem roubar nada.

De acordo com a Polícia Militar , o motorista seguia com um Corsa pela Leste-Oeste, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha , quando foi abordado por assaltantes em um Chevrolet Astra, por volta das 18h30 dessa quinta-feira (22).

Os criminosos tentaram roubar o carro do motorista. No entanto, segundo a PM, o motorista acelerou o veículo. Os ladrões atiraram contra o carro da vítima, que pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. O motorista não ficou ferido.

A polícia fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso. A tentativa de latrocínio foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O caso será investigado pela Polícia Civil

MOTORISTA DE APLICATIVO ASSALTADO

Um motorista de aplicativo foi abordado por dois bandidos armados ao realizar uma corrida na Serra na última quarta-feira (22). Após ser rendido, o homem foi obrigado a sentar no banco traseiro e a circular por alguns bairros do município.