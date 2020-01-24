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Na Leste-Oeste

Carro pega fogo após ser atingido por tiros em avenida de Vila Velha

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio pela Polícia Militar. A vítima não ficou ferida. O crime será investigado pela Polícia Civil

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 19:45
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está localizado em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Para fugir de um assalto na Avenida Leste-Oeste, em Vila Velha, um motorista não obedeceu a uma ordem de parada de criminosos e acabou tendo o carro atingido por tiros. O veículo pegou fogo e os bandidos fugiram sem roubar nada.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista seguia com um Corsa pela Leste-Oeste, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, quando foi abordado por assaltantes em um  Chevrolet Astra, por volta das 18h30 dessa quinta-feira (22).
Os criminosos tentaram roubar o carro do motorista. No entanto, segundo a PM, o motorista acelerou o veículo. Os ladrões atiraram contra o carro da vítima, que pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. O motorista não ficou ferido.
A polícia fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso. A tentativa de latrocínio foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O caso será investigado pela Polícia Civil.

MOTORISTA DE APLICATIVO ASSALTADO

Um motorista de aplicativo foi abordado por dois bandidos armados ao realizar uma corrida na Serra na última quarta-feira (22). Após ser rendido, o homem foi obrigado a sentar no banco traseiro e a circular por alguns bairros do município. 
Em Campinho da Serra, os criminosos desceram e atearam fogo no veículo. O carro foi localizado completamente incendiado e encaminhado para o pátio da 3ª Delegacia Regional da Serra. Nenhum suspeito foi preso. 

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