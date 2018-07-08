SEGURANÇA

Carro é recuperado com ajuda do Cerco Inteligente de Segurança da PMV

Este é o 29º veículo recuperado com ajuda do sistema, que está em operação há 79 dias

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 14:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 14:28
Um Fox, com restrição de furto ou roubo, foi o 29º veículo recuperado com o auxílio do Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura de Vitória. Crédito: Guarda Municipal de Vitória/Divulgação
Na noite deste sábado (7), a Guarda Civil Municipal de Vitória recuperou mais um veículo - um Fox - com restrição de furto ou roubo. Foi o 29º veículo recuperado com o auxílio do Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura de Vitória, que está em operação há 79 dias.
O veículo foi roubado em Cariacica, e passou inicialmente na 3° Ponte, acionando o alarme, sendo abordado na avenida Vitória pela Guarda Civil Municipal que culminou na abordagem dos suspeitos e na recuperação do veículo.
Ainda no sábado, uma moto foi recuperada com ajuda do sistema. O alarme na Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom), da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), foi acionado após a passagem de uma motocicleta, com restrição de furto e roubo, pela barreira instalada em Goiabeiras.
Agentes da Guarda Municipal abordaram o condutor na Ponte da Passagem e o conduziu para a 1ª Delegacia Regional de Vitória junto com a moto.
Cerco Inteligente de Segurança
Um Fox, com restrição de furto ou roubo, foi o 29º veículo recuperado com o auxílio do Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura de Vitória. Crédito: Guarda Municipal de Vitória/Divulgação
Todas as entradas e saídas de Vitória foram contempladas pelo Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura de Vitória. São 18 barreiras com 70 câmeras e sistema de monitoramento OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), gerando um banco de dados com todos os veículos que transitam pela cidade.
Os dados são cruzados com a base do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e, no caso de restrição, os operadores da Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) repassam todas as informações do veículo ao Ciodes para abordagem pelas equipes da Guarda Municipal ou da Polícia Militar.

