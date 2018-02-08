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Polícia

Capixaba é preso com 50 quilos de maconha dentro de carro em MG

Em depoimento, Magno contou que foi procurado em Cachoeiro de Itapemirim, onde residia, para fazer o transporte da droga. Ele receberia R$ 2,5 mil pela ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 19:46

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 19:46

Capixaba é preso com 50 quilos de maconha dentro de carro em MG Crédito: PRF | Divulgação
Um motorista capixaba foi preso transportando 50 quilos de maconha no porta-malas do carro, na noite de quarta-feira (07), em Minas Gerais. A droga seria entregue na cidade de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo.
O motorista Magno José Riscado Oggioni, 32 anos, dirigia um Ford Ka, de cor azul, pela BR 262. Segundo relato de Magno à polícia, ele havia saído da cidade mineira de Uberlândia, onde buscou a droga, e levaria para a cidade de Venda Nova do Imigrante.
Porém, no trecho que corta a cidade de Bom Despacho, ainda em Minas Gerais, Magno se deparou com uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao receber ordem de parada, ele arrancou com o veículo para tentar escapar do bloqueio. Os policiais fizeram um cerco rapidamente conseguiram detê-lo.
Ao abrirem o porta-malas do carro, os policiais encontraram 38 tabletes de maconha, totalizando 50 quilos da droga. O entorpecente e Magno foram levados para a Delegacia de Polícia de Bom Despacho. O carro, que está em nome de uma empresa de granitos, também foi apreendido e entregue à Polícia Civil.
Capixaba é preso com 50 quilos de maconha dentro de carro em MG Crédito: PRF | Divulgação
Em depoimento, Magno contou que foi procurado em Cachoeiro de Itapemirim, onde residia, para fazer o transporte da droga. Ele receberia R$ 2,5 mil para buscar o entorpecente em Minas Gerais e entregar na cidade do Espírito Santo.
Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda na noite de quarta-feira, Magno foi conduzido para a penitenciária de Bom Despacho.

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