Capixaba é preso acusado de desviar e revender remédios de câncer

Organização criminosa desviava medicamentos de alto custo de órgãos públicos e revendia os remédios para hospitais e clínicas Crédito: Divulgação/MP-SP

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (31), em Colatina, acusado de participar de uma organização criminosa que desviava medicamentos de alto custo de órgãos públicos e revendia os remédios para hospitais e clínicas. Funcionário de uma das empresas investigadas, o capixaba foi preso no apartamento onde mora, no bairro Maria das Graças, onde também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Além do capixaba, outras oito pessoas foram presas em São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Também também foram realizados 16 mandados de busca e apreensão. Por revender os medicamentos roubados, o grupo conseguiu arrecadar R$ 16,5 milhões entre setembro de 2014 e maio de 2016. Paralelamente, estoques das farmácias de alguns hospitais estaduais foram vistoriados. Os acusados vão responder por crime contra a saúde pública e organização criminosa.

A operação, batizada de Medlecy 2, é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, e pela Corregedoria Geral da Administração, do Governo do Estado de São Paulo.

Segunda fase

A Medlecy 2 é um desdobramento das investigações iniciadas em abril de 2015, em Bauru, no interior de São Paulo, sobre a atuação de um grupo criminoso. Segundo o Ministério Público de São Paulo, os criminosos conseguiam os medicamentos de alto custo por meio de furto, roubo e desvio de órgãos públicos, para, em seguida, por meio de empresas de fachada, vender esses medicamentos a clínicas e hospitais.

Na primeira fase da operação foram cumpridos 12 mandados de prisão, oito continuam presos. Ao término dessa investigação, que durou cerca de um ano, o Gaeco ofereceu denúncia contra 15 pessoas residentes nas cidades paulistas de Piratininga, Bauru, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Goiânia, por organização criminosa, crime contra a saúde pública e receptação dolosa qualificada.

Segundo o MP-SP, após essa primeira investigação do Gaeco, a Corregedoria-Geral da Administração identificou que as caixas dos medicamentos de alto custo, recuperadas durante a operação, inicialmente tinham sido vendidas à Secretaria de Saúde de São Paulo para o tratamento de câncer. Pelos valores de aquisição, cada caixa custava cerca de R$ 8 mil.

A corregedoria também identificou que um dos investigados é funcionário público do estado de São Paulo e trabalha como motorista no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Entre abril e maio de 2016, o servidor teria recebido R$ 125 mil em depósitos bancários.