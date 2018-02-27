Capixaba é presa em SP tentando levar drogas para Alemanha

Jenifer da Silva Gomes tentou viajar para a Alemanha levando cerca de 9 quilos de cocaína Crédito: Divulgação | PCSP

Uma capixaba foi presa em flagrante pela Polícia Civil de São Paulo na noite deste domingo (25) por suspeita de tráfico internacional de drogas. Jenifer da Silva Gomes foi detida na região da Sé, após entrar em um veículo de transporte por aplicativo. Com ela, foram encontrados três tabletes de cocaína, com aproximadamente 3 quilos cada, dentro de uma mala de viagem.

Com Jenifer, os policiais do 1º Distrito Policial (Decap) ainda encontraram uma passagem para Frankfurt, na Alemanha, e o passaporte da acusada.

A jovem era monitorada pela Polícia Civil paulista por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Os agentes presenciaram quando ela saiu de um hotel localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Luz, carregando uma mala de viagem e entrou em um Uber.

Na sequência, o veículo foi abordado. Revistada a mala, foi encontrado um fundo falso onde estava escondida a droga. Ela confessou que levaria a cocaína para a Europa e foi presa. À polícia, ela contou que era natural do Espírito Santo. A droga foi apreendida.