Cantora que denunciou Scopel por agressão retira medida protetiva

A cantora Taiana França, de 25 anos, que denunciou uma série de ameaças e agressões partidas do ex-marido, o empresário do ramo portuário Adriano Scopel, de 39 anos, em junho de 2018, retirou a medida protetiva que possuía contra ele. De acordo com a defesa de Taiana, a retirada aconteceu para evitar uma possível prisão em flagrante, já que os dois frequentam os mesmos lugares e Taiana não sente-se mais ameaçada por ele. Mesmo assim, o processo criminal segue normalmente.
O estopim para a denúncia feita em junho de 2018 foi uma agressão física que teria acontecido na frente de cerca de 30 pessoas, durante uma festa surpresa que a vítima organizou na casa onde o casal vivia, na Mata da Praia, em Vitória. Além de retirar a medida protetiva, Taiana desistiu da ação indenizatória que movia na área cível contra o empresário.
De acordo com o advogado de Taiana, Flávio Fabiano, a desistência da ação indenizatória deu-se após um acordo feito entre as partes. A ação reparatória teve ajuizamento no dia 7 de outubro de 2018, na 2ª Vara Cível de Cariacica. Já a sentença de extinção de processo, ao qual a reportagem teve acesso, foi publicada no dia 14 de janeiro de 2019.
"Não posso dar detalhes do acordo, mas Scopel cumpriu sua parte fielmente. Por isso, não vemos necessidade de dar prosseguimento à ação cível de reparação por danos morais. Já o processo criminal, pela Lei Maria da Penha, segue normalmente, inclusive com audiência marcada. Em relação à medida protetiva, ela foi retirada porque os dois são figuras públicas que frequentam os mesmos lugares. Então para evitar o constrangimento de uma prisão em flagrante sem necessidade, já que ela não voltou a receber ameaças e não sentia-se mais intimidada por ele, tomamos essa posição", explicou.
Indagado sobre detalhes do acordo feito entre as partes, Flávio Fabiano explicou que não pode dar detalhes devido uma cláusula de confidencialidade.
O advogado de Scopel, Marco Antônio Gama Barreto, foi procurado pela reportagem, mas preferiu não comentar o assunto.
A cantora Taiana França foi procurada, mas não respondeu à tentativa de contato.