Cantora que denunciou Scopel por agressão retira medida protetiva

Taiana França quando denunciou agressões cometidas pelo ex-marido, Adriano Scopel Crédito: Vitor Jubini | Arquivo | GZ

A cantora Taiana França, de 25 anos, que denunciou uma série de ameaças e agressões partidas do ex-marido, o empresário do ramo portuário Adriano Scopel, de 39 anos, em junho de 2018, retirou a medida protetiva que possuía contra ele. De acordo com a defesa de Taiana, a retirada aconteceu para evitar uma possível prisão em flagrante, já que os dois frequentam os mesmos lugares e Taiana não sente-se mais ameaçada por ele. Mesmo assim, o processo criminal segue normalmente.

O estopim para a denúncia feita em junho de 2018 foi uma agressão física que teria acontecido na frente de cerca de 30 pessoas, durante uma festa surpresa que a vítima organizou na casa onde o casal vivia, na Mata da Praia, em Vitória. Além de retirar a medida protetiva, Taiana desistiu da ação indenizatória que movia na área cível contra o empresário.

De acordo com o advogado de Taiana, Flávio Fabiano, a desistência da ação indenizatória deu-se após um acordo feito entre as partes. A ação reparatória teve ajuizamento no dia 7 de outubro de 2018, na 2ª Vara Cível de Cariacica. Já a sentença de extinção de processo, ao qual a reportagem teve acesso, foi publicada no dia 14 de janeiro de 2019.

O empresário Adriano Scopel quando prestou depoimento em Vitória; ele foi indiciado Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo | GZ

"Não posso dar detalhes do acordo, mas Scopel cumpriu sua parte fielmente. Por isso, não vemos necessidade de dar prosseguimento à ação cível de reparação por danos morais. Já o processo criminal, pela Lei Maria da Penha, segue normalmente, inclusive com audiência marcada. Em relação à medida protetiva, ela foi retirada porque os dois são figuras públicas que frequentam os mesmos lugares. Então para evitar o constrangimento de uma prisão em flagrante sem necessidade, já que ela não voltou a receber ameaças e não sentia-se mais intimidada por ele, tomamos essa posição", explicou.

Indagado sobre detalhes do acordo feito entre as partes, Flávio Fabiano explicou que não pode dar detalhes devido uma cláusula de confidencialidade.

O advogado de Scopel, Marco Antônio Gama Barreto, foi procurado pela reportagem, mas preferiu não comentar o assunto.

A cantora Taiana França foi procurada, mas não respondeu à tentativa de contato.