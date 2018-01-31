Cantora finge que está dormindo ao ver bandido dentro do quarto

Uma cantora de 28 anos teve a casa invadida por um bandido e os equipamentos de som levados. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (30), em Piúma. Da cama, ela chegou a ver o bandido, mas fingiu estar dormindo até ele ir embora. Por conta do crime, Dayane Paixão, que também é professora de música, conta que teve de desmarcar compromissos.
Com medo da reação do bandido, Dayane revela os momentos de tensão vividos por ela. Eram cerca de 4h30. Acordei e vi que o guarda-roupa estava aberto e havia um homem alto, negro e forte no meu quarto. Fingi que estava dormindo. Ele roubou em todos os cômodos, lembra.
Dayane conta que cerca de R$ 1,2 mil foram levados, além de vários equipamentos de som, como caixas e microfones, relógios e objetos pessoais um prejuízo de cerca de R$ 13 mil. O bandido arrombou uma das janelas e fugiu pelos fundos da casa. Ela acredita que ele agiu com ajuda de comparsas por conta do volume de pertences furtados.
Além de realizar shows durante o fim de semana, a cantora também é professora de música. Me atrapalhou com agenda de shows, mas, estou abalada, desanimada com tudo. Fiquei impressionada, pois ele escalou um muro muito alto. Não era um amador, revela.
INVESTIGAÇÃO
De acordo com a polícia, nenhum suspeito foi detido até o momento. O delegado titular de Piúma, Geraldo Peçanha, conta que os objetos foram recuperados e devolvidos à vítima na tarde desta quarta-feira (31). Furto a residências são comuns no município. Neste, o bandido abandonou os objetos na rua. Somente o dinheiro não foi encontrado, revela.
Informações que levem ao autor do crime podem ser repassados para o telefone 181 ou para a delegacia (28) 3520-1590.