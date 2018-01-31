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Violência

Cantora finge que está dormindo ao ver bandido dentro do quarto

Casa foi invadida em Piúma e, segundo a vítima, prejuízo chega a R$ 13 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 20:41

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 20:41

Delegacia de Piúma Crédito: Divulgação
Uma cantora de 28 anos teve a casa invadida por um bandido e os equipamentos de som levados. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (30), em Piúma. Da cama, ela chegou a ver o bandido, mas fingiu estar dormindo até ele ir embora. Por conta do crime, Dayane Paixão, que também é professora de música, conta que teve de desmarcar compromissos.
Com medo da reação do bandido, Dayane revela os momentos de tensão vividos por ela. Eram cerca de 4h30. Acordei e vi que o guarda-roupa estava aberto e havia um homem alto, negro e forte no meu quarto. Fingi que estava dormindo. Ele roubou em todos os cômodos, lembra.
Dayane conta que cerca de R$ 1,2 mil foram levados, além de vários equipamentos de som, como caixas e microfones, relógios e objetos pessoais  um prejuízo de cerca de R$ 13 mil. O bandido arrombou uma das janelas e fugiu pelos fundos da casa. Ela acredita que ele agiu com ajuda de comparsas por conta do volume de pertences furtados.
Além de realizar shows durante o fim de semana, a cantora também é professora de música. Me atrapalhou com agenda de shows, mas, estou abalada, desanimada com tudo. Fiquei impressionada, pois ele escalou um muro muito alto. Não era um amador, revela.
INVESTIGAÇÃO
De acordo com a polícia, nenhum suspeito foi detido até o momento. O delegado titular de Piúma, Geraldo Peçanha, conta que os objetos foram recuperados e devolvidos à vítima na tarde desta quarta-feira (31). Furto a residências são comuns no município. Neste, o bandido abandonou os objetos na rua. Somente o dinheiro não foi encontrado, revela.
Informações que levem ao autor do crime podem ser repassados para o telefone 181 ou para a delegacia (28) 3520-1590.

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