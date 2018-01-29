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3º arrombamento só este mês

Cansada de roubos, mulher põe cartaz em banca com apelo aos bandidos

Com a banca no mesmo local há 22 anos, Maria Lúcia coleciona boletins de ocorrência e só neste mês sofreu três arrombamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 13:19

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 13:19

"Peço pelo amor de Deus não danificar minha banca, pois não tem nada de valor. Só revistas". O pedido desesperado é de Maria Lúcia Majevsky, de 58 anos, dona de uma banca de revistas na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. Cansada dos roubos e arrombamentos, ela decidiu apelar para o "bom senso" dos criminosos.
Com a banca no mesmo local há 22 anos, Maria Lúcia coleciona boletins de ocorrência e, só neste mês, sofreu três arrombamentos. O último aconteceu na semana passada. Ela, então, resolveu pregar os cartazes. Até agora, tem funcionado.
Em 2018, a banca já foi invadida três vezes. Cansada, a dona colocou um aviso informando aos ladrões que não há nada de valor Crédito: Internauta | Felipe da Victoria
"Isso surgiu do desespero de não saber mais o que fazer. Nesses anos todos já devo ter feito uns 50 boletins ocorrência, agora até parei. Eles vêm arrombam a porta, quebram o cadeado e danificam tudo. Estou cansada de consertar. Já levaram computador, televisão e tudo de valor que tinha, hoje não tem mais nada, só revista. O prejuízo maior é o conserto da banca", lamenta.
"TERRA SEM LEI DE MADRUGADA"
Maria Lúcia diz gostar do trabalho e busca forças para manter o negócio, mas reclama da segurança no Centro da Capital. 
Continuo porque preciso, não dá para simplesmente trocar a banca de lugar. Aqui no Centro é direto, a madrugada é terra sem lei. Quando não é a minha banca, é a banca do lado ou um outro comércio. A gente tenta permanecer como dá
Maria Lúcia, dona da banca
LOJA INVADIDA DE NOVO
Nesse domingo (28), uma loja de eletrodomésticos localizada próximo à Praça Oito também foi invadido por bandidos. O local coleciona um série de arrombamentos e assaltos, alguns até em horário comercial.
O QUE DIZ A PM
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar afirmou que tem intensificado as ações de policiamento com a participação cada vez mais atuante da comunidade. "Locais sensíveis são apontados através das reuniões comunitárias e os recursos são direcionados de acordo com a demanda. Embora haja policiamento durante todo o dia, os criminosos aproveitam-se das oportunidades que surgem, em especial à noite, quando se aproveitam de ruas mal iluminadas para esconderem-se das equipes em patrulhamento", diz a nota.
A PM ressaltou ainda a importância do acionamento via 190 e do registro da ocorrência na delegacia de polícia civil, responsável pelas investigações criminais. Além, da participação popular nas denúncias de crimes já ocorridos via 181.

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