Caminhoneiro é preso por suspeita de transportar maconha do Paraguai para o ES

Alessandro Amorim da Silva Crédito: Divulgação/PCES

O caminhoneiro capixaba Alessandro Amorim da Silva, de 37 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Teófilo Otoni, Minas Gerais , na tarde desta terça-feira (7). Ele é suspeito de transportar drogas do Paraguai para cidades capixabas e outros estados brasileiros.

De acordo com o delegado Diego Bermond, do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), o caminhoneiro foi indiciado por tráfico e associação para o tráfico de drogas por suspeita de participação no transporte de mais de 800 kg de maconha. O entorpecente foi apreendido na Serra, em agosto do ano passado.

Tabletes de maconha apreendidos na Serra Crédito: Esthefany Mesquita

Alessandro foi preso em uma rodovia federal mineira. Natural do Espírito Santo, Alessandro tem imóvel na cidade de Cascavel, no Paraná, e em Cariacica, na Grande Vitória. Diego Bermond informou que as investigações apontaram que o caminhoneiro conduzia os veículos com drogas do Paraguai até o Espírito Santo.

Tabletes de maconha apreendidos na Serra Crédito: Esthefany Mesquita

O Alessandro era um indivíduo articulado, um traficante internacional, ele trazia o entorpecente de outro país, para que fosse comercializado para outras facções criminosa aqui no estado. Essa prisão foi uma importante quebra do elo da traficância de entorpecentes, principalmente, na questão da maconha, disse.