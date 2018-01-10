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Sul do ES

Caminhão com carga avaliada em R$ 20 mil é furtado em Cachoeiro

Veículo estava carregado com chapas de granito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 16:13

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 16:13

O caminhão estava estacionado junto com outros caminhões quando foi furtado Crédito: Arquivo Pessoal
Um caminhão com uma carga de chapas de granito avaliada em R$ 20 mil foi levado por bandidos no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES. O motorista, um homem de 46 anos, carregou o veículo e, em seguida, o deixou em um pátio. Ao acordar, na manhã desta terça-feira (09), não encontrou nem o caminhão, nem a carga.
A vítima contou que foi até uma marmoraria na tarde da última segunda-feira (08) para carregar o caminhão e, em seguida, foi para casa e deixou o caminhão carregado com 15 chapas de granito na Rua Rodrigo Alves, no bairro Paraíso. No local estavam estacionados outros caminhões.
Testemunhas contaram para o motorista que, logo após estacionar o veículo, um homem estaria rondando o caminhão e logo depois não foi mais visto. A carga seguiria para Marília, em São Paulo. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio.

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