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Câmeras flagram assalto dentro da Rodoviária de João Neiva

'Com a divulgação das imagens esperamos encontrar os criminosos e evitar que eles continuam praticando roubos', diz delegado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 22:44

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 22:44

A polícia de João Neiva está atrás de dois criminosos que assaltaram o guichê da Viação Águia Branca que fica dentro da rodoviária do município. O crime aconteceu no último dia 24 e os bandidos levaram cerca de mil reais.
A ação durou pouco mais de um minuto. Nas imagens é possível ver um homem negro, de bigode, com calça jeans, camisa vermelha quadriculada e chinelos. Ele aborda o funcionário do guichê por volta das 13h30, aponta a arma para a vítima e exige todo o dinheiro do caixa.
Enquanto isso, um cúmplice dava cobertura sentado em uma cadeira na entrada do guichê. Ele vestia calça jeans, casaco, chinelo e chapéu. Quando um cliente entrava, o comparsa o impedia de sair ou causar qualquer alarde.
VEJA VÍDEO
 O vídeo mostra ainda que o bandido que rendeu o funcionário chega a olhar para a câmera. Em determinado momento, ele deixa a arma em cima do balcão para conseguir pegar o dinheiro com as duas mãos e colocar nos bolsos da calça. Desesperada, a vítima mostra o caixa vazio no fim da ação.
Após roubar cerca de mil reais, o criminoso ainda observa todo o balcão, como se ainda procurasse algo de valor. Por fim, ele guarda a arma na cintura e vai embora tranquilamente com o cúmplice.
O delegado Fabiano Alves Azevedo de Melo, responsável pela delegacia de João Neiva, pede para que qualquer informação sobre op paradeiro dos assaltantes seja feita através do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.
"Com a divulgação das imagens esperamos encontrar os criminosos e evitar que eles continuam praticando roubos", afirmou o delegado.
O Gazeta Online tentou contato com a assessoria da Águia Branca, mas as ligações não foram atendidas.

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