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Furto

Câmeras flagram ação de bandido que arrombou loja em Cariacica

O suspeito furtou R$ 400 em espécie, um jogo de ferramentas, uma caminhonete da empresa, além de chaves de uma moto e de outro veículo da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 17:19

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 17:19

Câmara de videomonitoramento flagrou o suspeito agindo dentro do estabelecimento Crédito: Reprodução
As câmeras de videomonitoramento flagraram um suspeito realizando furtos dentro de uma loja de ferragens e acessórios, no bairro Campo Grande, em Cariacica. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (8), por volta das 22h30. Até mesmo uma garrafa de energético e uma de Whisky foram levadas.
Em entrevista ao Gazeta Online, o proprietário do estabelecimento informou que o homem levou R$ 400 em espécie, um jogo de ferramentas, uma caminhonete da empresa - que estava estacionada no lado de fora -, além das chaves de uma moto e de outro veículo da empresa. Nesta terça-feira (9), a caminhonete, uma S10, foi recuperada no bairro Vila Capixaba, também em Cariacica.
O suspeito arrombou a porta da loja para realizar os furtos Crédito: Arquivo Pessoal
Quem se deparou com o local revirado foi um funcionário da empresa. "O primeiro funcionário chegou e viu que estava arrombado. Ele me ligou na hora e fui lá", contou o empresário.
Ele alega que o alarme do local não funcionou no momento do furto. "Os sensores do alarme ficam somente na porta. Se ele tivesse forçado a porta para cima, tinha disparado. Como ele arrombou a porta, ao lado, o alarme não funcionou". 
O proprietário afirma que diversos assaltos acontecem na região. "O rapaz já é conhecido no bairro. A gente acredita que ele já tentou roubar outra loja aqui perto. Uns 20 dias atrás roubaram até uma igreja. Está bem perigoso aqui", finalizou.
Na manhã desta terça-feira (9), o empresário registrou um boletim de ocorrência na 9° Distrito Policial (DP) de Campo Grande.
VEJA O VÍDEO:

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