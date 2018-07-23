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Guarapari

Câmera flagra momento que segurança é morto com tiro na cabeça

Adriano Carlos dos Santos foi morto na noite da última sexta-feira (21), no bairro Bela Vista, em Guarapari

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 20:34
Segurança foi morto a tiros em Guarapari Crédito: Reprodução
A câmera de videomonitoramento de um estabelecimento comercial onde o segurança Adriano Carlos dos Santos trabalhava flagrou o momento em que a vítima é assassinada por criminosos, na noite da última sexta-feira (21), no bairro Bela Vista, em Guarapari.
Nas imagens é possível ver Adriano, de 49 anos, conversando com alguns rapazes, quando dois criminosos chegam e abordam o grupo. Um dos bandidos procura algo na vítima e, após encontrar, o outro criminoso efetua um disparo. Segundo a Polícia Militar, eles fugiram do local de moto.
A Polícia Civil investiga o crime e procura os suspeitos, mas ninguém foi localizado.
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