Câmera flagra momento que segurança é morto com tiro na cabeça

A câmera de videomonitoramento de um estabelecimento comercial onde o segurança Adriano Carlos dos Santos trabalhava flagrou o momento em que a vítima é assassinada por criminosos, na noite da última sexta-feira (21), no bairro Bela Vista, em Guarapari.

Nas imagens é possível ver Adriano, de 49 anos, conversando com alguns rapazes, quando dois criminosos chegam e abordam o grupo. Um dos bandidos procura algo na vítima e, após encontrar, o outro criminoso efetua um disparo. Segundo a Polícia Militar, eles fugiram do local de moto.