Câmera flagra dupla abandonando carro de motorista aplicativo; vídeo

Após abandonarem o corpo próximo a uma lanchonete da Avenida Saturino de Brito, na Praia do Canto, os dois suspeitos de assassinarem o motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56 anos, seguiram com o veículo do motorista até a Rua Antônio Damiani, na esquina com a Avenida Saturnino de Brito, e deixam o local com tranquilidade, já às 4h53 da manhã.

A ação foi registrada por câmeras de segurança de um comércio. Nas imagens, a dupla entra com o carro do motorista na rua estreita, ao lado de um posto de combustíveis. Depois de 30 segundos, os dois homens, ambos sem camisa, um deles carregando um par de tênis nas mãos, aparecem saindo do local onde abandonaram o carro.

Eles andam sem pressa e, no percurso sentido praia de Camburi, um deles joga as chaves do Sandero no chão do posto de combustíveis, e seguem o caminho. As imagens foram entregues à Delegacia de Crimes Contra à Vida (DCCV) de Vitória, onde o caso será investigado.

O CASO

O motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56, foi assassinado após bandidos embarcarem na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo Pessoal

O corpo do motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (11) na Avenida Saturnino de Brito, perto da lanchonete Bob's, na Praia do Canto, em Vitória. O assassinato teria acontecido por volta das 4 horas da manhã.

Quando avistaram o corpo, moradores da região pensaram que poderia se tratar de um atropelamento. O Samu e a Polícia Militar foram chamados, mas quando chegaram ao local, os socorristas perceberam que o homem tinha uma perfuração na nuca.

Por volta das 6 horas, uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi até o local e o corpo de José Agusto foi levado para o Departameto Médico Legal (DML).

Após encontrarem o corpo do motorista, a polícia recebeu uma outra denúncia. Um carro estaria abandonado, com as portas abertas e marcas de sangue, próximo a um posto de gasolina na Rua Antônio Damiani, também na Praia do Canto.

Testemunhas disseram aos policiais que viram dois homens correndo por essa rua e jogando a chave do carro no chão. A perícia constatou que o homem encontrado perto da lanchonete havia sido assassinado dentro desse veículo.

A família de José Augusto foi à DHPP por volta das 13 horas para tomar conhecimento do que havia acontecido com o motorista. Ainda muito abalados, preferiram não dar entrevistas.

CONFIRMAÇÃO

O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (Amapes), Luis Fernando Muller, contou à equipe do Gazeta Online que os bandidos pegaram a corrida com o motorista assassinado no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Apenas duas ruas depois do ponto de partida, os rapazes atiraram em José Augusto e jogaram o corpo do motorista perto da lanchonete.

Ainda segundo representantes da Amapes, José Augusto trabalhava como motorista de aplicativo há cerca de 4 meses.

MOTIVAÇÃO

Enquanto uns acreditam que o crime teria sido um caso de latrocínio, roubo seguido de morte, outros alegam que o assassinato de José Augusto Zatta pode ter outra motivação.

De acordo com uma pessoa próxima ao motorista, que preferiu não ser identificado, o crime pode ter sido planejado, isso porque, recentemente, José Augusto teve problemas com um taxista.

ENTERRO

O corpo do motorista será enterrado às 9h30 desta segunda-feira (12) no Cemitério Jardim da Paz, na Serra