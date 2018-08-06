Câmera flagra bandido quebrando porta e invadindo prédio em Vitória

Bandido dá pedrada em porta de vidro para entrar em prédio comercial na Enseada do Suá Crédito: Reprodução

Quatro homens quebraram uma porta de vidro da portaria de um prédio comercial na Enseada do Suá, em Vitória, por volta de 3h30 desta segunda-feira (6). Na tentativa de invasão (veja o vídeo abaixo), eles também quebraram a porta de um banheiro, mas fugiram sem levar nada.

As imagens de videomonitoramento do edifício mostram com clareza o momento em que os quatro homens rondam a entrada do prédio e também flagrou o momento em que um deles joga uma pedra contra a porta de entrada do local.

No vídeo, é possível ver que um deles entra pela porta quebrada e vasculha o local enquanto os outros vigiam os arredores. Por outra câmera, o homem aparece já no andar em que funciona uma academia, mas percebeu que teria que quebrar outra porta de vidro para entrar e desiste. Os quatro saem do local sem levar nada.

De acordo com o proprietário da academia que fica no prédio, o prejuízo pelas portas quebradas ficou em torno de R$ 1.500. Ele afirmou que a Polícia Militar esteve no local, mas o boletim de ocorrência ainda não foi registrado.

O empresário comentou que, um dos participantes da invasão, já foi visto em uma região conhecida como 'Cracolândia', que fica no mesmo bairro.

INVASÃO DOBRADA

Além da invasão ao prédio comercial na Enseada do Suá, outros três bandidos invadiram uma farmácia na Reta da Penha, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (6). Os criminosos levaram desodorantes, fraldas, sandálias e dinheiro do caixa.

Mas o caso não parou por aí. Após o primeiro furto, os homens se separaram e um deles invadiu uma agência de viagens que fica em um centro comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória.

O homem quebrou uma janela para entrar no centro comercial e, no local, roubou uma televisão usada pelos clientes enquanto esperam ser atendidos. Quando ele saiu com a TV, uma pessoa que passava pela avenida viu a situação e chamou a polícia.

Policiais militares que estavam perto da região encontraram o bandido na subida do Morro da Garrafa, na Praia do Suá. Ele foi identificado como Tiago Correia, de 23 anos. Antes de ser preso, Tiago entrou em luta corporal com os policiais, mas foi detido e levado à Delegacia Regional de Vitória.

LOJA INVADIDA

Uma loja de móveis e eletrodomésticos em Parque Jacaraípe, na Serra, também foi invadida na madrugada desta segunda-feira (6). A Polícia Militar explicou que um operador de videomonitoramento flagrou o momento em que três ladrões entraram no estabelecimento.