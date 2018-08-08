Câmera flagra assalto a padaria em Piúma

Pelas imagens é possível ver a ação dos bandidos, por volta das 20h50. Um deles, armado, entra e anuncia o crime, impedindo até mesmo que uma idosa saia do estabelecimento. Todos são obrigados a ir para o fundo. O outro rapaz, simula estar armado. Todo o dinheiro do caixa foi levado  cerca de R$ 500  além de celular de um dos clientes. Eles fogem de carro após o crime.