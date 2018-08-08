Câmera flagra assalto a padaria em Piúma

Funcionários e clientes de uma padaria no Centro de Piúma, no Litoral Sul do Estado, foram surpreendidos por dois assaltantes. O crime foi na noite deste domingo (07) e até o momento ninguém foi preso.
Pelas imagens é possível ver a ação dos bandidos, por volta das 20h50. Um deles, armado, entra e anuncia o crime, impedindo até mesmo que uma idosa saia do estabelecimento. Todos são obrigados a ir para o fundo. O outro rapaz, simula estar armado. Todo o dinheiro do caixa foi levado cerca de R$ 500 além de celular de um dos clientes. Eles fogem de carro após o crime.
ASSISTA
Sobre o caso, a Polícia Civil diz que o crime é investigado. Já a Polícia Militar informou que o bairro conta com policiamento ostensivo diuturnamente, com rondas por meio de viaturas e do moto patrulhamento. Operações de abordagem e cercos táticos são desenvolvidos constantemente na região.