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Crime

Câmera flagra assalto a padaria em Piúma

Todo o dinheiro do caixa foi levado - cerca de R$ 500 - além de celular de um dos clientes

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 22:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 22:18
Funcionários e clientes de uma padaria no Centro de Piúma, no Litoral Sul do Estado, foram surpreendidos por dois assaltantes. O crime foi na noite deste domingo (07) e até o momento ninguém foi preso.
Pelas imagens é possível ver a ação dos bandidos, por volta das 20h50. Um deles, armado, entra e anuncia o crime, impedindo até mesmo que uma idosa saia do estabelecimento. Todos são obrigados a ir para o fundo. O outro rapaz, simula estar armado. Todo o dinheiro do caixa foi levado  cerca de R$ 500  além de celular de um dos clientes. Eles fogem de carro após o crime.
ASSISTA

Sobre o caso, a Polícia Civil diz que o crime é investigado. Já a Polícia Militar informou que o bairro conta com policiamento ostensivo diuturnamente, com rondas por meio de viaturas e do moto patrulhamento. Operações de abordagem e cercos táticos são desenvolvidos constantemente na região.

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