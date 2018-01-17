Câmera flagra assaltante de mulheres em Cachoeiro de Itapemirim

Duas mulheres foram assaltadas na manhã desta terça-feira (16) no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A câmera de segurança de uma loja flagrou um dos crimes. Assista:

Os assaltos aconteceram por volta das 7h, na Rodovia Francisco Mardegan, próximo ao cruzamento do bairro Aeroporto. Segundo uma das vítimas, uma vendedora de 23 anos, cenas assim estão frequentes no bairro. O rapaz de moto passou e viu que eu estava com o celular na mão e voltou. Me abordou e pediu meu celular. Na hora, não tive nenhuma reação e entreguei. Ele estava armado, conta.

A vendedora conta que a sensação é de impotência. Nunca havia sido vítima. Fiquei revoltada, porque se a gente trabalha para ter as coisas e vem o bandido e pega. É revoltante. Fiquei sabendo que mais duas pessoas no ponto de ônibus também foram assaltadas, afirma.

A vítima conta ainda que apesar dos registros dos assaltos constantes na região não vê policiamento nas ruas. Prestei queixa, mas não tem o que fazer, é difícil. Isso é comum e até tiroteio à noite. Estamos totalmente inseguros, de mãos atadas. Outras pessoas queixam e não vemos polícia na rua.

POLICIAMENTO

Em nota, a Polícia Militar informou que uma viatura foi acionada, fez buscas na região, mas ninguém foi detido. As vítimas foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Afirmou ainda que diariamente são realizadas operações com o intuito de levar mais segurança para a população.