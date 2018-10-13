Cabeleireiro é encontrado morto em Cariacica

O cabeleireiro Valteno Prado, 62 anos mais conhecido como Pitiele foi morto com golpes de arma branca na manhã deste sábado (13). O corpo da vítima foi encontrado na residência onde ele morava em Porto Canoa, Cariacica. A perícia vai apontar se ele foi vítima de golpes de faca, tesoura ou outro material cortante.
Moradores da região informaram que a vítima era bastante querida e que a comunidade está em estado de choque.
A dona de casa Vera Lúcia Moreira, 65 anos, está abalada com o acontecimento. "Eu conheço ele há muitos anos, já cortou meu cabelo muitas vezes. Meus filhos nem queriam que eu viesse aqui. Mas ele era muito querido por nós, muito gente boa. Estou indignada com esse homicídio".
A Polícia Civil está no local para fazer perícia.