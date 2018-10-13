Cabeleireiro é encontrado morto em Cariacica

Moradores da região informaram que a vítima era bastante querida e que a comunidade está em estado de choque.

A dona de casa Vera Lúcia Moreira, 65 anos, está abalada com o acontecimento. "Eu conheço ele há muitos anos, já cortou meu cabelo muitas vezes. Meus filhos nem queriam que eu viesse aqui. Mas ele era muito querido por nós, muito gente boa. Estou indignada com esse homicídio".