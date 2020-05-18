22 cabeças de gado foram recuperados em Carlos Chagas, Minas Gerais Crédito: Delegacia de Polícia de Montanha

Your browser does not support the audio element. Cabeças de gado furtadas no ES são recuperadas em MG três meses depois

A Delegacia de Polícia de Montanha recuperou, no último sábado (16), 22 cabeças de gado que haviam sido furtadas em Oratório, no município de Ponto Belo, norte do Espírito Santo . A operação policial para a recuperação dos animais aconteceu em Carlos Chagas, município do Estado de Minas Gerais

Segundo informações da polícia, o furto aconteceu no dia 11 de fevereiro. Na data, os criminosos, que ainda não foram identificados, levaram um caminhão boiadeiro. Em seguida, furtaram 22 cabeças de gado que estavam na fazenda de um senhor de 66 anos.

Em operação da Delegacia de Polícia de Montanha, o transporte furtado foi localizado nas proximidades de Carlos Chagas, em Minas Gerais.

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De acordo com o delegado responsável Leonardo Ávila, durante as investigações a equipe identificou o comprador do gado, também em Carlos Chagas. O comprador disse que não sabia que os animais eram produtos de crime. Ele ainda informou que parte dos animais havia sido revendido para um vizinho.